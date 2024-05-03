"Чи мій досвід перевага – у боротьбі за титул? Я б хотів цього, але я не знаю, у мене немає відповіді. Я б хотів сказати "так", але ми повинні довести це завтра проти Вулверхемптона і в наступних матчах.

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Ми знаємо, що повинні завоювати всі 12 очок, інакше буде важко, тому що Арсенал дуже сильний. Усе залежить від нас. Ми намагаємося вигравати матч за матчем. Це не важко для нас. Я б хотів сказати, що те, що ми робили в минулому, повториться і в цьому сезоні, але ніхто цього не знає", – цитує Гвардіолу BBC.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті перебуває на другому місці з 79 балами і відстає від Арсенала на один пункт. Утім, "містяни" мають ще гру у запасі.

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