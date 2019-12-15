Головні новини футболу 14 грудня: Шахтар здолав Зорю в матчі лідерів УПЛ, Ліверпуль пішов у відрив, втрата Барселони

Шахтар тріумфально завершив 2019 рік в УПЛ / ФК Шахтар

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин футболу за 14 грудня.

Україна

Останній у 2019 році тур УПЛ стартував трьома матчами. В дуелі лідерів чемпіонату Шахтар обіграв Зорю та відірвався від команди Віктора Скрипника на 16 очок. Переможний м'яч на останніх хвилинах поєдинку забив Марлос, який реалізував пенальті, – відео голів та огляд матчу. Цікаво, що "гірники" протягом 2019 року не програли в чемпіонаті України жодного поєдинку.

В інших зустрічах Маріуполь обіграв Олімпік, а Львів втримав перемогу над Колосом та відірвався від зони вильоту.

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