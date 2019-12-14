Зоря – Шахтар: орендований динамівець зрівнює в матчі УПЛ – забивають найкращі бомбардири сезону

Зоря приймає Шахтар у 18-му турі чемпіонату України 2019/20. Рахунок і звіт останнього для команд матчу в році читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Зоря – Шахтар, стартував о 17:00. Донеччани завжди забивали луганській команді в чемпіонаті на її полі (серія тривала 20 ігор – 54 голи). "Гірники" не програвали в УПЛ 46 матчів, причому в гостях видали просто феноменальні показники – 20 перемог і 2 нічийних підсумки. Зорі вдавалося не пропускати вдома з жовтня, або понад 340 хвилин. У першому колі команда Скрипника ледь не створила сенсацію. Вела в рахунку 2:0, поті зрівняла 3:3, але все ж поступилася. До звітної зустрічі Зоря посідала 2-е місце в УПЛ завдяки виїзній перемозі над Динамо. Шахтар програв серед тижня Аталанті, вилетів з Ліги чемпіонів, але залишився єдиним представником країни в ЛЄ.

Зоря – Шахтар: онлайн-трансляція центрального матчу УПЛ

В обох команд вибули лідери. Капітан Зорі Олексій Шевченко, які відіграв усі попередні матчі сезону, травмувався і поступився місцем у воротах Махарадзе. З цієї ж причини не потрапив у заявку й Артем Громов. Команді Каштру не міг допомогти капітан – Тайсон отримав безглузду дискваліфікацію у попередній грі. Тарас Степаненко, який розкритикував бразильця після фіаско з Аталантою, також отримав пошкодження. Дуже активно почали господарі. Як і в матчі з Динамо, Зоря заволоділа м'ячем і тиснула обома флангами, однак "гірники" значно надійніше захищалися. Відтак перший удар прийшов на 6-й хвилині після дальньої спроби Кочергіна, якому скинув Мораєс – повз ворота.

Коноплянка гостро прострілював на лінію воротарського, але партнери підвели. Задихається Шахтар під пресингом на своїй половині та в центрі поля. Утім, команді Скрипника не вистачає простору та останнього пасу, тому мало ударів. Марлос вдарив долонею суперника в боротьбі – за жовтими також нічия (1:1, Михайліченка покарали за жорсткий підкат проти Мораєса). Юрченко подав штрафний, а Віталій Вернидуб класно пробив головою, лише трохи перекинувши ворота. Найкращий момент старту матчу змарнував єдиний форвард Шахтаря. Марлос віддав у розріз, а Мораєс не влучив у ціль, хоча йому вже ніхто не заважав, крім голкіпера.

Тимчик класно пройшов Ісмаїлі, всадивши бразильця на газон. Замикав простріл Кочергін – потужний удар з рикошетом від виставленої руки Додо розминувся з воротами. Зоря просила пенальті, арбітр Віталій Романов не наважився, хоча підстави були. Три поспіль поспішні удари луганського клубу. Усі на совісті Кочергіна з-за меж штрафного. Так Шахтарю не забити, тільки статистику накрутили (7:1 за ударами на користь Зорі). Марлос знайшов Коваленка у воротарському, однак Віктор прямолінійно буцнув м'яч перед собою.

Відразу двоє тренерів "гірників" щось активно пояснювали після цього Віктору – крім головного Каштру, ще й помічник Даріо Срна. У центрі поля Шахтар просто горить сьогодні. Коваленко помилився під пресингом, м'яч довели до Лєднєва – Пятов парирував сильний дальній удар. Мораєс знову після пасу Марлоса пробив метрів з 20, Махарадзе на місці. Дуже важко проходить Шахтар на чужу половину, захмарний тиск Зорі провокує безліч браку в передачах. Михайліченко отримав пас від Іванісені, миттєво віддав на відкритого Кабаєва, але його удар з меж штрафного не був прицільним.

Коноплянка з Ісмаїлі легко пройшли правий фланг, удар Мораєса заблокували. Євген спробував здалеку, та дуже невдало. Кабаєву дозволили прострілити з володінь Пятова, однак Лєднєв напрочуд невдало пробив метрів з 11. Втрата Ісмаїлі на чужій половині завершилася ударом Тимчика після блискавичного забігання орендованого динамівця – Пятов потягнув. Зоря домінує в контролі, за моментами та ударами (10:5), проте традиційно втрачає багато нагод і нервує з дальніми пострілами – за влучаннями у площину перевага мінімальна 2:1.

Дає грати Романов, не свистить кожне падіння гравців Шахтаря. Михайліченко тонко грає на лівому фланзі атаки, але знову і знову до удару справа не доходить. Тим часом Мораєсу дозволили пробити з близької відстані. рикошет і кутовий, який завершився голом Жуніора. Екс-форвард Динамо залишився на самоті і розстріляв Махарадзе. Підопічні Скрипника відповіли на 61-й. Блискучий перший пас змусив Додо та Антоніо вмикатися в аварійному порядку, але було пізно. Кочергін без проблем пройшов у штрафний і віддав, а Лєднєв прошив Пятова. Забили, до слова, 2 найкращі бомбардири УПЛ 2019/20. Для гравця, який належить Динамо, це 9-й гол. У Мораєса – 15-й.