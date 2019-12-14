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Сампдорія здолала Дженоа, Гаттузо на чолі Наполі програв Пармі, Брешія розгромила Лечче: 16-й тур Серії А, субота

14 грудня 23:42 226 Читать на русском
Сампдорія здолала Дженоа, Гаттузо на чолі Наполі програв Пармі, Брешія розгромила Лечче: 16-й тур Серії А, субота
Наполі – Парма – 1:2

У рамках 16-го туру в Серії А у суботу відбулось кілька матчів. Рахунок та звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії, 16-й тур

Брешія – Лечче – 3:0

Голи: Чансельор, 32, Торрегросса, 44, Шпалек, 61

Наполі – Парма – 1:2

Голи: Мілік, 64 – Кулусевскі, 4, Жервінью, 90+3

Дженоа – Сампдорія – 0:1

Гол: Габ'ядіні, 85

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Черговий тур італійської першості відкривала команда нашого Євгена Шахова, яка завітала у гості до аутсайдера турнірної таблиці – Брешії. Перший тайм пройшов у безкомпромісній боротьбі: Лечче володів перевагою у володінні м’ячем, в той час як "біло-блакитні" завдали більше ударів по воротах.

Арбітру доводилось "гасити" напругу у матчі за допомогою жовтих карток – ще до перерви гравці обох команд побачили перед собох сім "гірчичників". Зрештою, бажання господарів покращити своє турнірне положення вилилось у два результативні постріли ще у першому таймі: спочатку Джон Карлос Чансельор відкрив рахунок у матчі, а згодом гол у роздягальню забив Ернесто Торрегросса. По перерві нашого Шахова замінили, а господарі зусиллями Ніколаса Шпалека забили втретє.

Наполі у дебютному матчі Дженнаро Гаттузо на чолі "Партенопеї" приймав Парму. Все пішло шкереберть вже на 4-й хвилині, коли Кулусевскі вирвався віч-на-віч з Меретом і переграв його в ближньому бою – 0:1. Одразу за цим довелося ще й знімати з гри Кулібалі, який отримав травму. Весь перший і половину другого тайму Парма вела у рахунку, однак на 64-й хвилині наростаючий тиск неаполітанців вилився у подачу Мертенса та удар Міліка головою в ближній кут – 1:1. Після цього господарі атакували, створивши низку класних моментів, але в компенсований час разюча контратака гостей прибила Наполі – голом відзначився Жервінью. Гаттузо починає у Неаполі з поразки.

У Генуї відбувалось місцеве дербі – Дженоа зустрічалась з Сампдорією. Господарі володіли незначною перевагою у першому таймі, однак серйозно голкіпера гостей не турбували. По перерві баланс сил зберігся, а підопічні Раньєрі навіть не спромоглись бодай на один удар в напрямку воріт Дженоа до 85-ї хвилин. Втім, єдиний удар Габ'ядіні наприкінці став вирішальним у матчі – 0:1, Сампдорія покидає зону вильоту.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ

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Італія Наполі Наполі Сампдорія Сампдорія Брешія Брешія Лечче Лечче Дженоа Дженоа Парма Парма
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