Зоря – Шахтар – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Шахтар мінімально обіграв Зорю у центральному матчі 18-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Зоря – Шахтар.

Перший тайм команди провели без забитих м'ячів, а от в другій половині Шахтар відкрив рахунок в матчі, Мораєс з меж штрафного пробив точно у дальній кут. Зоря швидко зрівняла рахунок: Лєднєв з лінії воротарського переправив м'яч у ворота після прострілу Кочергіна.

Шахтар обіграв Зорю завдяки неоднозначному пенальті в центральному матчі УПЛ

Долю матчу вирішив сумнівний пенальті на Тете: здавалось, що Махарадзе не зачепив руками бразильця. Однак це не завадило Марлосу холоднокровно реалізувати пенальті та принести "гірникам" перемогу.

Таким чином, Шахтар набрав 50 очок та очолює турнірну таблицю. Зоря з 34 пунктами лишилась на другій сходинці.