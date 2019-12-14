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ЗОРЯ - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ СОСЬЄДАД - БАРСЕЛОНА

Зоря – Шахтар – 1:2 – відео голів та огляд матчу

19:08 1635 Читать на русском
Зоря – Шахтар – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Зоря – Шахтар – відео голів та огляд матчу / фото ФК Шахтар

Шахтар мінімально обіграв Зорю у центральному матчі 18-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Зоря – Шахтар.

61’ Богдан Лєднєв
 
Жуніор Мораєс 55’
Марлос 83’
55’ Жуніор Мораєс
61’ Богдан Лєднєв
83’ Марлос

Перший тайм команди провели без забитих м'ячів, а от в другій половині Шахтар відкрив рахунок в матчі, Мораєс з меж штрафного пробив точно у дальній кут. Зоря швидко зрівняла рахунок: Лєднєв з лінії воротарського переправив м'яч у ворота після прострілу Кочергіна.

Шахтар обіграв Зорю завдяки неоднозначному пенальті в центральному матчі УПЛ

Долю матчу вирішив сумнівний пенальті на Тете: здавалось, що Махарадзе не зачепив руками бразильця. Однак це не завадило Марлосу холоднокровно реалізувати пенальті та принести "гірникам" перемогу.

Таким чином, Шахтар набрав 50 очок та очолює турнірну таблицю. Зоря з 34 пунктами лишилась на другій сходинці.

blog_ava
Шахтар обіграв Зорю завдяки неоднозначному пенальті в центральному матчі УПЛ
18:55
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Відеоновини Шахтар Шахтар Зоря - Шахтар Зоря Зоря
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