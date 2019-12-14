Барселона та Реал Сосьєдад розписали результативну нічию – каталонці можуть втратити лідерство перед Ель Класіко

Реал Сосьєдад відібрав очки в Барселони у 17-му турі Прімери (2:2). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Реал Сосьєдад – Барселона стартував о 17:00. Каталонці підходили до поєдинку в статусі лідера чемпіонату, випереджаючи Реал за додатковими показниками при рівній кількості очок. Сосьєдад розмістився в зоні Ліги чемпіонів – на 4-й позиції. До слова, стадіон Аноета вважається доволі незручним для каталонців, які регулярно втрачають тут очки, хоча останні 2 матчі на полі Реал Сосьєдада завершилися саме перемогою Барси. На тижні каталонці напіврезервним складом переграли на виїзді Інтер в матчі 6-го туру Ліги чемпіонів, вибивши міланську команду з турніру.

Підопічні Альгасіля куди активніше розпочали гру, затиснувши "блаугранас" на їхній половині поля. Вже на 2-й хвилині небезпечно прострілював Оярсабаль, але ніхто з партнерів не дістав м'яч, який залишив межі поля. Буквально тут же Піке в останню мить зумів вибити м'яч після класної передачі Монреаля в центр. Оярсабаль вистрілив з лівої з-за меж штрафного – трохи неточно.

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На 10-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота Барселони за фол Бускетса у власному штрафному після подачі кутового. Претензії гостей на рішення рефері не вплинуло, хоча епізод дійсно був доволі суперечливим – обидва гравці тримали один одного. Оярсабаль з 11-метрової позначки впевнено переграв тер Штегена. Тут же господарі могли забивати вдруге, проте Ісак не встиг завдати удару з вбивчої позиції.

Барселона створила перший серйозний момент лише на 15-й хвилині. Після скидки Мессі Суарес приклався до м'яча метрів з 20-ти – Реміро вступив у гру. Тут же Серхі Роберто намагався знову вивести уругвайця на ворота, але захисник випередив форварда. Господарі відповіли хорошим, проте невлучним ударом у виконанні Едегора. Голкіпер сан-себастьянців змусив похвилюватися команду та вболівальників, послизнувшись у воротарському, але все ж зумів вибити м'яч. Оярсабаль класно віддав на хід Ісаку, але Піке у відчайдушному підкаті заблокував удар шведа!

Відверто провалила Барселона першу третину матчу – у команди Вальверде не виходило практично нічого, як і у лідера гостей Лео Мессі. Сосьєдад, відкривши рахунок, не відійшов назад, а продовжив грати в тому ж дусі. Високий пресинг басків та регулярні контратаки приносили "синьо-гранатовим" чимало проблем. Знову пробивав Ісак – надто слабко, німецький голкіпер без проблем забрав м'яч.

Попри непереконливу гру, Барселона все ж зрівняла рахунок ще до перерви. Після помилки господарів у центрі поля Суарес розігнав контратаку та віддав наліво на Грізманна. Француз елегантно перекинув голкіпера ударом в дальній кут, вразивши ворота своєї колишньої команди. Саме за Реал Сосьєдад Грізманн виступав перед переходом в Атлетіко – до честі чемпіона світу, він не став святкувати взяття воріт. Каталонці провели непереконливу першу половину гри, але зуміли уникнути поразки після 45-ти хвилин – свисток арбітра про перерву зафіксував нічию 1:1.

Другий тайм активніше розпочав Сосьєдад, але забили гості. Бускетс з центра поля класно закинув на хід Мессі, той викотив Суаресу на порожні ворота, а уругваєць не мав жодного права схибити в такій ситуації. 1:2 на користь Барселони.

Грізманн міг забивати третій, але Реміро перевів м'яч на кутовий. Другий пропущений гол відверто деморалізував господарів, натомість Барселона додала в активності. Хороший шанс був у Піке, який пробив головою. М'яч вже летів у ворота, але Субельдія зумів вибити круглого з лінії. Не забиваєш ти – забивають тобі. Ця футбольна істина вкотре спрацювала і сьогодні. Тер Штеген перервав простріл Монреаля, але вибив м'яч просто на вільного Ісака, який розстріляв ворота. Цікаво, що якраз шведського форварда тренер збирався міняти, але той пішов з поля героєм, зрівнявши рахунок у матчі.

Цей гол знову розкрив гру – команди почали діяти на зустрічних курсах. Прорив Едегора завершився неточним ударом норвежця, а на 71-й хвилині лише диво врятувало Барсу від третього гола. Тер Штеген здійснив 2 поспіль сейви після ударів впритул – фантастична гра голкіпера "блаугранас". І Барселона, і Реал Сосьєдад намагалися атакувати та вирвати перемогу, але більше голів цього вечора на Аноеті не було. 2:2 – доволі логічний підсумок гри.

Барселона набрала 35 очок та стала одноосібним лідером Прімери, проте вже завтра Реал може обійти каталонців у випадку перемоги над Валенсією. Сосьєдад втримав у топ-4. Нагадаємо, вже 18 грудня Барса прийме Реал на Камп Ноу.

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