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ЗОРЯ - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ СОСЬЄДАД - БАРСЕЛОНА

Барселона та Реал Сосьєдад розписали результативну нічию – каталонці можуть втратити лідерство перед Ель Класіко

18:50 270 Читать на русском
Барселона та Реал Сосьєдад розписали результативну нічию – каталонці можуть втратити лідерство перед Ель Класіко
Реал Сосьєдад – Барселона: звіт матчу 14 грудня 2019

Реал Сосьєдад відібрав очки в Барселони у 17-му турі Прімери (2:2). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

12’ Мікель Оярсабаль
62’ Александр Ісак
 
Антуан Грізманн 39’
Луїс Суарес 49’
12’ Мікель Оярсабаль
39’ Антуан Грізманн
49’ Луїс Суарес
62’ Александр Ісак

Матч та онлайн-трансляція Реал Сосьєдад – Барселона стартував о 17:00. Каталонці підходили до поєдинку в статусі лідера чемпіонату, випереджаючи Реал за додатковими показниками при рівній кількості очок. Сосьєдад розмістився в зоні Ліги чемпіонів – на 4-й позиції. До слова, стадіон Аноета вважається доволі незручним для каталонців, які регулярно втрачають тут очки, хоча останні 2 матчі на полі Реал Сосьєдада завершилися саме перемогою Барси. На тижні каталонці напіврезервним складом переграли на виїзді Інтер в матчі 6-го туру Ліги чемпіонів, вибивши міланську команду з турніру.

Підопічні Альгасіля куди активніше розпочали гру, затиснувши "блаугранас" на їхній половині поля. Вже на 2-й хвилині небезпечно прострілював Оярсабаль, але ніхто з партнерів не дістав м'яч, який залишив межі поля. Буквально тут же Піке в останню мить зумів вибити м'яч після класної передачі Монреаля в центр. Оярсабаль вистрілив з лівої з-за меж штрафного – трохи неточно.

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На 10-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота Барселони за фол Бускетса у власному штрафному після подачі кутового. Претензії гостей на рішення рефері не вплинуло, хоча епізод дійсно був доволі суперечливим – обидва гравці тримали один одного. Оярсабаль з 11-метрової позначки впевнено переграв тер Штегена. Тут же господарі могли забивати вдруге, проте Ісак не встиг завдати удару з вбивчої позиції.

Барселона створила перший серйозний момент лише на 15-й хвилині. Після скидки Мессі Суарес приклався до м'яча метрів з 20-ти – Реміро вступив у гру. Тут же Серхі Роберто намагався знову вивести уругвайця на ворота, але захисник випередив форварда. Господарі відповіли хорошим, проте невлучним ударом у виконанні Едегора. Голкіпер сан-себастьянців змусив похвилюватися команду та вболівальників, послизнувшись у воротарському, але все ж зумів вибити м'яч. Оярсабаль класно віддав на хід Ісаку, але Піке у відчайдушному підкаті заблокував удар шведа!

Відверто провалила Барселона першу третину матчу – у команди Вальверде не виходило практично нічого, як і у лідера гостей Лео Мессі. Сосьєдад, відкривши рахунок, не відійшов назад, а продовжив грати в тому ж дусі. Високий пресинг басків та регулярні контратаки приносили "синьо-гранатовим" чимало проблем. Знову пробивав Ісак – надто слабко, німецький голкіпер без проблем забрав м'яч.

Попри непереконливу гру, Барселона все ж зрівняла рахунок ще до перерви. Після помилки господарів у центрі поля Суарес розігнав контратаку та віддав наліво на Грізманна. Француз елегантно перекинув голкіпера ударом в дальній кут, вразивши ворота своєї колишньої команди. Саме за Реал Сосьєдад Грізманн виступав перед переходом в Атлетіко – до честі чемпіона світу, він не став святкувати взяття воріт. Каталонці провели непереконливу першу половину гри, але зуміли уникнути поразки після 45-ти хвилин – свисток арбітра про перерву зафіксував нічию 1:1.

Другий тайм активніше розпочав Сосьєдад, але забили гості. Бускетс з центра поля класно закинув на хід Мессі, той викотив Суаресу на порожні ворота, а уругваєць не мав жодного права схибити в такій ситуації. 1:2 на користь Барселони.

Грізманн міг забивати третій, але Реміро перевів м'яч на кутовий. Другий пропущений гол відверто деморалізував господарів, натомість Барселона додала в активності. Хороший шанс був у Піке, який пробив головою. М'яч вже летів у ворота, але Субельдія зумів вибити круглого з лінії. Не забиваєш ти – забивають тобі. Ця футбольна істина вкотре спрацювала і сьогодні. Тер Штеген перервав простріл Монреаля, але вибив м'яч просто на вільного Ісака, який розстріляв ворота. Цікаво, що якраз шведського форварда тренер збирався міняти, але той пішов з поля героєм, зрівнявши рахунок у матчі.

Цей гол знову розкрив гру – команди почали діяти на зустрічних курсах. Прорив Едегора завершився неточним ударом норвежця, а на 71-й хвилині лише диво врятувало Барсу від третього гола. Тер Штеген здійснив 2 поспіль сейви після ударів впритул – фантастична гра голкіпера "блаугранас". І Барселона, і Реал Сосьєдад намагалися атакувати та вирвати перемогу, але більше голів цього вечора на Аноеті не було. 2:2 – доволі логічний підсумок гри.

Барселона набрала 35 очок та стала одноосібним лідером Прімери, проте вже завтра Реал може обійти каталонців у випадку перемоги над Валенсією. Сосьєдад втримав у топ-4. Нагадаємо, вже 18 грудня Барса прийме Реал на Камп Ноу.

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