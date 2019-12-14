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Екс-динамівець Рудько епічно зганьбився за Пафос і змусив згадати про фейл Коваля

21:36 2372 Читать на русском
Екс-динамівець Рудько епічно зганьбився за Пафос і змусив згадати про фейл Коваля
Артур Рудько / Goal Cyprus

Колишній голкіпер київського Динамо Артур Рудько став антигероєм матчу 13-го туру Першого дивізіону Кіпру між АЕКом Ларнака та Пафосом.

Український воротар клубу з натхненною назвою пропустив гол від Труйольса на 29-й хвилині.

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Та в епіцентрі подій він опинився вже в другому таймі. На 79-й хвилині Рудько необачно відкинув м'яч для вводу в гру й через пасивність оборонців змушений був фолити, щоб не пропустити вдруге. Арбітр старання легіонера не оцінив, зафіксувавши фол останньої надії і "нагородивши" 27-річного українця червоною карткою.

Цей інцидент нагадав епізод, що трапився з іншим екс-кіпером Динамо Максимом Ковалем майже 2 роки тому. Тоді український голкіпер катастрофічно дебютував за Депортіво – курйозно пропущений гол і необачне вилучення уже в першому таймі.

До слова, Артур Рудько є основним воротарем Пафоса й провів усі 13 матчів у чемпіонаті Кіпру в сезоні 2019/20.

Огляд матчу АЕК Ларнака – Пафос (епізод із Рудьком із 03:55):

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Відеоновини Світ Максим Коваль Максим Коваль Артур Рудько Артур Рудько АЕК Ларнака АЕК Ларнака Кіпр Пафос Пафос Українці за кордоном
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