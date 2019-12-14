Львів у меншості втримав перемогу над Колосом

В рамках матчу 18-го туру УПЛ Львів завдяки голами Абнера Ренана, Микити Татаркова та Альваро Тавареша переграв Колос у рідних стінах (3:2).

У першому таймі небезпечних моментів створили ледь не менше, ніж забили голів, хоча і їх було не так, щоб багато. Перший з них стався на 13-й хвилині, одразу завершившись взяттям воріт Колос: Татарков на лівому краю штрафного отримав передачу, красиво розвернувся й прострілив на Ренана, який пробив метрів з десяти – 1:0! Вже за хвилину після цього Альваро намагався подвоїти перевагу "містян" дальнім пострілом, однак м'яч рикошетом прилетів точно до рук Волинця.

Набагато перспективніший епізод на 23-й хвилині змарнував Пернамбукко, змістившись на лінію штрафного й завдавши обвідного удару в дальній кут – над поперечиною! Колос нічим не відповідав аж до 30-ї хвилини, а потім несподівано зрівняв рахунок зусиллями Парамонова, якому вдалося замкнути подачу Оріховського зі стандарту на лівому фланзі. Втім, вже на 32-й Львів знову вийшов вперед: Богунов увірвався на правий край карного майданчика й впав після контакту з Мігуновим, Ярослав Козик призначив пенальті, а Татарков впевнено його реалізував – 2:1.

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Колос міг відігратися наприкінці першого тайму. Так, на 42-й хвилині подача Ільїна зрізалася з ноги й полетіла під поперечину (Сарнавський спіймав м'яч), а на 43-й Вільх'яльмссон пробив після розіграшу кутового – над поперечиною. "Містяни" відповіли непоганим ударом Богунова вже у компенсований час, але Ярославу забракло точності. Зрештою, на перерву команди пішли за переваги львів'ян.

На початку другого тайму Колос захопив контроль над м'ячем, однак моментів з боку ковалівців довгий час не виникало. Львів огризнувся на 50-й хвилині дальнім пострілом Ренана над каркасом воріт, а гості відповіли аж на 57-й – це Вільх'яльмссон пробивав з лівого краю штрафного, змусивши Сарнавського виконувати сейв. Втім, з красеня Богдан швидко перетворився на чудовисько: на 60-й хвилині голкіпер вийшов на перехоплення під час виходу суперника віч-на-віч, зачепивши м'яч рукою за межами карного майданчика – червона картка! У ворота встав Бандура, який одразу ж потяжнув потужний удар Вільх'яльмссона зі стандарту.

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Здавалося, що ось тепер Колос влаштує справжню облогу воріт Львова, але не все сталося, як гадалося. За 10 наступних хвилин ковалівці не створили жодного моменту, а на 73-й "містяни" взагалі забили третій гол у їхні ворота. Вийшло дуже красиво: після розіграшу кутового та низки заблокованих ударів Альваро підхопив м'яч, прокинув його повз захисника й зробив ривок метрів на 60 – в завершенні прориву бразилець ефектно перекинув Волинця з-за меж штрафного. Всі захисники Колоса залишились за спиною нападника. 3:1.

Ковалівці одразу ж пішли у атаку, що вилилось у чергову гостру зрізку при подачі (Бандура зняв м'яч з-під поперечини) та дальній удар Оріховського з рикошетом від Борзенка – вийшло слабенько, без проблем для воротаря. На 85-й скоротити відставання в рахунку міг Бондаренко, який замикав простріл з правого флангу пострілом з центру карного майданчика, однак Олександр пробив точно в голкіпера. Гості старалися, але важливий другий гол стався аж на 90+4-й хвилині – це Лисенко завдав удару головою в дальній нижній кут після навісу з кутового. Часу на камбек вже не залишилося.

Таким чином, Львів набрав 15 очок, залишившись на десятій позиції в турнірній таблиці – втім, його відрив від зони вильоту збільшився до чотирьох пунктів. Колос, маючи у активі 20 залікових балів, поки тримається на шостій сходинці.

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