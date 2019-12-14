Збірна України перед виїздом на Євро-2020 зіграє один матч вдома

Президент УАФ Андрій Павелко розповів про плани збірної України щодо товариських матчів перед Євро-2020.

"Щодо матчів 2 і 7 червня – ведуться переговори. Є кілька варіантів. Ці два варіанти повністю підтримує тренерський штаб. Один матч обов'язково буде в Україні, він буде перед виїздом на Євро", – сказав Павелко в ефірі телеканалу Футбол 1.

Федерація футболу Франції затвердила товариський матч з Україною

Суперниками збірної України можуть стати збірні Уельсу та Угорщини – в цих іграх зацікавлений тренерський штаб національної команди. Раніше з'являлася інформація, що УАФ розглядає варіант зі спарингом проти збірної Кіпру.

Нагадаємо, в березні збірна України проведе виїзні товариські матчі проти Польщі та Франції. Свій шлях на Євро-2020 підопічні Андрія Шевченка розпочнуть 14 червня в Амстердамі, де зіграють проти Нідерландів.

Результати жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні дізнались суперників