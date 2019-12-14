Бакалов офіційно очолив Рух

Англія — 21:24 91
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Вест Хем з Ярмоленком втримав важливу перемогу над Саутгемптоном
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Саутгемптон – Вест Хем: Ярмоленко після травми повернувся в заявку – онлайн-відеотрансляція матчу АПЛАнглія — 19:27 1056
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Шахтар обіграв Зорю завдяки неоднозначному пенальті в центральному матчі УПЛУкраїна — 18:55 4371
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Барселона та Реал Сосьєдад розписали результативну нічию – каталонці можуть втратити лідерство перед Ель КласікоІспанія — 18:50 396
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Зоря – Шахтар: онлайн-трансляція матчу УПЛУкраїна — 16:55 3105