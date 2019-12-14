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Бакалов офіційно очолив Рух

20:12 2919 Читать на русском
Бакалов офіційно очолив Рух
Бакалов та Козловський / фото ФК Рух

Колишній тренер Львова Юрій Бакалов офіційно став наставником львівського Руха.

Юрій Бакалов представлений у статусі наставника львівського Руха, повідомляє офіційний сайт клубу.

Кучук офіційно покинув Рух

Зазначається, що контракт з фахівцем розрахований до кінця сезону 2019/20 з опцією пролонгації співпраці. До слова, Рух несподівано розірвав контракт із Леонідом Кучуком за обопільною згодою попри лідерство у Першій лізі.

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Додамо, що останнім клубом Бакалова був Львів, з яким тренер працював з літа 2017 року по весну 2018. Під керівництвом Юрія "містяни" вибороли право грати у першій шістці УПЛ і в підсумку посіли шосте місце чемпіонату.

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Головне Рух Рух Леонід Кучук Леонід Кучук Юрій Бакалов Юрій Бакалов Перша ліга
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