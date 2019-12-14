Маріуполь на останніх хвилинах вирвав виїзну перемогу над Олімпіком

В рамках матчу 18-го туру УПЛ Маріуполь завдяки голам В'ячеслава Чурка та Іллі Путрі переграв Олімпік у вольовому стилі.

Перший тайм зустрічі пройшов у невисокому темпі та у доволі рівній боротьбі, але моменти Маріуполя виглядали значно гостріше. Так, вже на 8-й хвилині Мишньов з дальньої дистанції влучив у стійку, а на 19-й Федорчук головою замикав подачу в штрафний – Кринський спіймав м'яч. Також на 29-й та 31-й хвилинах могли відзначитись Топалов і Горбунов, але після їхніх ударів з близької відстані "круглий" пролітав повз каркас воріт. Моменти Олімпіка, порівняно зі змарнованими шансами азовців, виглядали так собі – донеччани мали лише кілька навісів та низку дальніх неточних пострілів у виконанні Шахаба.

Одразу по перерві команди обмінялися голами. Рахунок відкрили "олімпійці": на 49-й хвилині Шахаб отримав розрізний пас, увірвався у штрафний та поцілив у дальній кут – 1:0! Втім, вже на 53-й гості зрівняли рахунок завдяки виходу Мишньова віч-на-віч та падінню Дмитра біля лівої стійки. Арбітр вирішив, що це пенальті, а Чурко його впевнено реалізував – 1:1. Наступний розмін "люб'язностями" стався аж на 60-х хвилинах, коли Гальчук парирував постріл Шахаба з лінії карного майданчика, а Кринський витягнув замикання Бикова із самої лінії воріт.

В останні 15 хвилин матч Олімпік виглядав значно активніше. Так, на 75-й Кравчук завдав удару здалеку (зависоко), на 79-й Шахаб потужно стріляв метрів з 22-х, а на 81-й після подачі зі штрафного головою з кількох метрів бив Гришко – в останніх двох випадках Маріуполь врятували якісні дії Гальчука. Здавалося, що господарі або дотиснуть азовців, або завершать матч внічию, однак на 89-й хвилині гості несподівано вирвали перемогу. Голом відзначився Путря, який вийшов на заміну й за дві хвилини замкнув простріл Горбунова на ближню стійку – 1:2.

Таким чином, Маріуполь набрав 22 очки, піднявшись на шосту позицію в турнірній таблиці УПЛ. Олімпік, маючи лише 18 залікових балів у активі, залишився на дев'ятій сходинці.