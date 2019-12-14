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Влаштований Коутінью карнавал голів і асистів у відеоогляді матчу Баварія – Вердер – 6:1

19:20 197 Читать на русском
Влаштований Коутінью карнавал голів і асистів у відеоогляді матчу Баварія – Вердер – 6:1
Герої Мюнхена / твіттер Баварії

Мюнхенська Баварія знищила бременський Вердер у 15-му турі німецької Бундесліги. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

45’ Філіппе Коутінью
45+4’ Роберт Лєвандовскі
63’ Філіппе Коутінью
72’ Роберт Лєвандовскі
75’ Томас Мюллєр
78’ Філіппе Коутінью
 
Мілот Рашіца 24’
24’ Мілот Рашіца
45’ Філіппе Коутінью
45+4’ Роберт Лєвандовскі
63’ Філіппе Коутінью
72’ Роберт Лєвандовскі
75’ Томас Мюллєр
78’ Філіппе Коутінью

Бременські "музики" свідомо віддали ініціативу мюнхенцям, але на 24-й хвилині зуміли відкрити рахунок. Це Мілот Рашіца втік із центра поля, обіграв Боатенга й потужно пробив під перекладину воріт Нойєра.

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Баварія відповіла двічі під завісу першого тайму. Спочатку Філіппе Коутінью із кількох метрів переправив м'яч у сітку після пасу Гнабрі, а потім сам бразилець став асистентом для Роберта Лєвандовскі – польський бомбардир реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером.

Друга ж половина гри перетворилася у побиття гостей. Коутінью оформив хет-трик, допоміг забити Томасу Мюллєру, а сам німець віддав результативну передачу на Лєвандовскі.

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Баварія Баварія Німеччина Баварія - Вердер Відеоновини Вердер Вердер Філіппе Коутінью Філіппе Коутінью
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