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Ефектний дубль Салаха у відеоогляді матчу Ліверпуль – Уотфорд – 2:0

16:52 603 Читать на русском
Ефектний дубль Салаха у відеоогляді матчу Ліверпуль – Уотфорд – 2:0
Ліверпуль – Уотфорд – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Ліверпуль

Ліверпуль приймав Уотфорд в рамках 17-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

38’ Мохамед Салах
90’ Мохамед Салах
 
38’ Мохамед Салах
90’ Мохамед Салах

Поєдинок не передбачав великої інтриги, так і трапилось. Ліверпуль контролював гру протягом усієї зустрічі.

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Єгипетський нападник Мохамед Салах відзначився голом у кожному з таймів, що і принесло чергові три очки його команді. Варто відзначити, ефетність другого гола, така краса рідко потрапляє на очі вболівальникам.

Перемога закріпила Ліверпуль на вершині турнірної таблиці АПЛ (49 очок). Уотфорд перебуває полярно – на останній сходинці (9 очок).

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Ліверпуль - Уотфорд Ліверпуль Ліверпуль Англія Відеоновини Уотфорд Уотфорд
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