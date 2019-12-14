Ефектний дубль Салаха у відеоогляді матчу Ліверпуль – Уотфорд – 2:0

Ліверпуль приймав Уотфорд в рамках 17-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Поєдинок не передбачав великої інтриги, так і трапилось. Ліверпуль контролював гру протягом усієї зустрічі.

Клопп офіційно підписав новий контракт з Ліверпулем

Єгипетський нападник Мохамед Салах відзначився голом у кожному з таймів, що і принесло чергові три очки його команді. Варто відзначити, ефетність другого гола, така краса рідко потрапляє на очі вболівальникам.

Перемога закріпила Ліверпуль на вершині турнірної таблиці АПЛ (49 очок). Уотфорд перебуває полярно – на останній сходинці (9 очок).

Ліверпуль на класі переграв Уотфорд та збільшив відрив від Лестера: 17-й тур АПЛ, матчі суботи