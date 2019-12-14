Яремчук з вересня майже вдвічі зріс у ціні – він увійшов у топ-10 найдорожчих гравців чемпіонату Бельгії

Нападник бельгійського Гента та збірної України Роман Яремчук значно піднявся у трансферній вартості.

Відомий портал Transfermarkt оцінює Яремчука у 12 мільйонів євро. Це майже удвічі більше, ніж на початку поточного сезону – тоді українця оцінювали у 6,5 млн. Таким чином Яремчук увійшов у топ-10 найдорожчих футболістів чемпіонату Бельгії (7 місце).

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Нагадаємо, Яремчук перейшов у Гент влітку 2016 з київського Динамо. Бельгійський клуб заплатив за форварда 2 млн євро. В поточному сезоні українець забив 17 голів у 27 матчах за Гент у всіх турнірах. Також він відзначився 4 голами за збірну України у кваліфікації Євро-2020.

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