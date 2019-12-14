Вест Хем з Ярмоленком втримав важливу перемогу над Саутгемптоном

Вест Хем переміг Саутгемптон в 17-му турі АПЛ (1:0). Андрій Ярмоленко вийшов на заміну. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Саутгемптон – Вест Хем стартував о 19:30 за київським часом. Команда Ярмоленка після перемоги над Челсі програла два поспіль матчі – Вулверхемптону та Арсеналу, опустившись практично в зону вильоту. Якраз Саутгемптон посідав 18-ту позицію, а в разі перемоги над "молотами" обходив їх в турнірній таблиці. В останньому поєдинку "святі" програли Ньюкаслу, а перед тим здолали Уотфорд та Норвіч.

Андрій Ярмоленко, який пропустив дербі з Арсеналом через проблеми зі спиною, повернувся до заявки. Українець розпочав гру в запасі, а Мануель Пеллегріні вирішив обрати сехму з двома нападниками – ними стали Антоніо та Аллє. На позиції правого атакувального хавбека діяв Роберт Снодграс.

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Вже на 2-й хвилині після класного навісу Снодграса зі штрафного Деклан Райс переправив м'яч у ворота Саутгемптона, проте радість гостей була передчасною – явний офсайд. Вест Хем розпочав активніше, але до реальних нагод для взяття воріт справа не доходила. Активним був Майкл Антоніо, який здійснив кілька ривків до воріт "святих" – безрезультатно. Ближче до середини тайму підопічні Хазенхюттля вирівняли гру, але гольових моментів все ще не було. Потенційно небезпечний удар Форналса був заблокований.

Вест Хем оригінально розіграв штрафний удар. Снодграс замість навісу у штрафний накинув на Нобла, який пробив метрів з 20-ти – захисники знову заблокували. Господарі відповіли вкрай невдалим ударом Седріка Соареша. На 26-й хвилині Аллє та Антоніо опинилися на газоні у штрафному Саутгемптона. VAR вирішив, що пенальті не було. У Саутгемптона Інгз в підкаті дістав м'яч та прострілив у воротарський – в руки Мартіну.

На 37-й хвилині "молоти" все ж відкрили рахунок. Антоніо класно зіграв на випередження та зберіг м'яч в межах поля. Після навісу у штрафний Форналс скинув на Аллє, а той ефектним ударом від стійки відкрив рахунок. 0:1 на користь команди Ярмоленка – з таким результатом завершився перший тайм на Сент-Мері.

Вже на перших секундах Вест Хем міг подвоїти свою перевагу, проте Алекс Маккарті потягнув м'яч після потужного удару Форналса в дальній кут. Пощастило господарям у цьому епізоді. "Святі" відповіли неточним ударом Ворд-Прауса.

На 52-й хвилині Майкл Антоніо подвоїв рахунок. Форвард продерся крізь двох захисників та вразив дальній кут воріт. Втім, радість Вест Хема перервав арбітр – VAR скасував взяття воріт, цього разу через гру рукою. Справедливо, адже м'яч дійсно влучив у руку нападнику "молотів".

Дьєнепо потужно пробив по воротах Вест Хема – трохи вище. Дещо перехопили ініціативу господарі, намагаючись зрівняти рахунок. Хороший момент був у Інгза, який з гострого кута влучив у ближню стійку, але рефері зафіксував офсайд. На 73-й хвилині на полі з'явився Андрій Ярмоленко. Українець замінив Роберта Снодграса, в пасиві якого була жовта картка. Практично одразу Ярмоленко міг "привезти" гол у ворота Вест Хема – вінгер втратив м'яч поблизу власного штрафного, після чого Інгз відправив круглого в "дев'ятку". Втім, за секунду до цього арбітр зафіксував фол в атаці.

На 79-й хвилині Ярмола втратив хороший момент. Антоніо скинув українцю, але його удар правою ногою був невлучним. У господарів пробивав Стівенс – теж повз ворота. Під завісу гри Вест Хем почав регулярно провалюватися в захисті. Міг забивати Хьойберг, який метрів з 12-ти не влучив у ближній кут. На останніх секундах гри голкіпер "молотів" Девід Мартін отримав травму, але зумів завершити матч.

Вест Хем не без труднощів втримав вкрай важливу перемогу, набрав 19 очок та віддалився від зони вильоту на 4 пункти. Наступний матч "молоти" проведуть на виїзді аж 26 грудня проти Крістал Пелас, адже матч з Ліверпулем був перенесений через участь мерсисайдців у Клубному чемпіонаті світу.