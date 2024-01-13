Головні новини футболу 12 січня: Шахтар переманює екс-гравця МЮ, бомбардира Динамо хочуть у Франції
"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за п'ятницю, 12 січня.
Україна
Шахтар оголосив про продовження контракту з Артемом Бондаренком. Угода розрахована на 5 років. Також з'явилася інформація, що Шахтар підсилить тренерський штаб екс-гравцем Манчестер Юнайтед.
Динамо вийшло з відпустки – перша група гравців пройшла планове медобстеження. Шовковський візьме на збори двох гравців молодіжки – відомі імена обраних. Тим часом найкращий бомбардир Динамо зацікавив іменитий клуб із Франції.
Україна знайшла спаринг-партнера перед Євро-2024 – сенсаційна збірна, яка двічі шокувала Лєвандовскі.
Помер екс-форвард Ворскли – він очолював два українські клуби і тренував азійську збірну.
Трансфери
Динамо остаточно визначилось щодо трансферу лідера СК Дніпро-1 – у конкурентах був клуб із Бельгії.
Борусія Д слідом за Санчо підписала ще одного гравця з АПЛ. Про трансфер вже оголосили, але є бюрократичний нюанс.
Мілан офіційно продав віце-капітана майбутнього суперника збірної України.
Екс-капітан жіночої збірної України перейшла до російського клубу.
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