Україна

Шахтар оголосив про продовження контракту з Артемом Бондаренком. Угода розрахована на 5 років. Також з'явилася інформація, що Шахтар підсилить тренерський штаб екс-гравцем Манчестер Юнайтед.

Динамо вийшло з відпустки – перша група гравців пройшла планове медобстеження. Шовковський візьме на збори двох гравців молодіжки – відомі імена обраних. Тим часом найкращий бомбардир Динамо зацікавив іменитий клуб із Франції.

Україна знайшла спаринг-партнера перед Євро-2024 – сенсаційна збірна, яка двічі шокувала Лєвандовскі.

Помер екс-форвард Ворскли – він очолював два українські клуби і тренував азійську збірну.

Трансфери

Динамо остаточно визначилось щодо трансферу лідера СК Дніпро-1 – у конкурентах був клуб із Бельгії.

Борусія Д слідом за Санчо підписала ще одного гравця з АПЛ. Про трансфер вже оголосили, але є бюрократичний нюанс.

Мілан офіційно продав віце-капітана майбутнього суперника збірної України.

Екс-капітан жіночої збірної України перейшла до російського клубу.

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