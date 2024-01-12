Динамо більше не цікавиться півзахисником СК Дніпро-1 Олексієм Гуцуляком, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

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Джерело підтверджує інсайд Футбол 24 щодо того, що столичний клуб справді розглядав 26-річного гравця як можливе посилення команди. Селекціонери Динамо тривалий час "вели" футболіста, але зрештою, зваживши всі "за" і "проти", "біло-сині" вирішили відмовитися від ідеї трансферу.

До слова, раніше повідомлялось, що Гуцуляк був не проти перейти в Динамо, але хотів заробітну плату на рівні 40-50 тисяч євро на місяць. Про інтереси до гравця також заявляли Полісся та бельгійський Льовен.

Нагадаємо, у поточному сезоні Олексій у 21-му матчі за СК Дніпро-1 забив 5 голів і віддав 3 асисти. Його контракт з командою Юрія Максимова чинний до 30 червня 2024 року, а Transfermarkt оцінює гравця в 1,8 млн євро.

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