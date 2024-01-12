Сергій Яковлєв, який свого часу пограв у французькій першості, розповів про інтерес до форварда Динамо Владислава Ваната з боку французького Лілля.

– У Реймсі ви виступали з Олів’є Летангом, нинішнім президентом Лілля і екс-спортивним директором ПСЖ.

Динамо вийшло з відпустки – перша група гравців проходить планове медобстеження

– Так, і, до речі, ми з ним періодично спілкуємося, зокрема, про український футбол. Востаннє Олів'є дзвонив мені три дні тому. Зараз він цікавиться нападником Динамо Владиславом Ванатом. Тепер збираю інформацію про Влада, – поділився Яковлєв у інтерв'ю "Футбол 24".

До слова, у поточному сезоні Ванат провів 16 матчів за Динамо, в яких відзначився 7 голами та 5 асистами. Transfermarkt оцінює Владислава у 3 млн євро. Контракт 22-річного нападника розрахований до літа 2025-го.

Лілль, який очолює колишній керманич Шахтаря Паулу Фонсека, посідає 5 місце у чемпіонаті Франції. Також "доги" посіли перше місце у Лізі конференцій і напряму вийшли в 1/8 фіналу, оминувши стадію плей-офф.

Повна версія інтерв'ю: "Гі Ру знали всі жандарми, він стежив за підопічними на дискотеках": як українець з Динамо потрапив у легендарний Осер