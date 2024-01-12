Український півзахисник Артем Бондаренко продовжив контракт з Шахтарем, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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23-річний хавбек пролонгував угоду про співпрацю на наступні 5 років.

Нагадаємо, Бондаренко – випускник Академії Шахтаря. За головну команду дебютував 1 березня 2020 року у матчі з Ворсклою. Наразі у його доробку 66 офіційних матчів за донеччан, 12 забитих м'ячів та 11 асистів.

У поточному сезоні Артем провів за "помаранчево-чорних" 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 4 результативні передачі. Transfermarkt оцінює його у 9 млн євро.

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