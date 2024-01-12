На збори з першою командою Динамо вирушать захисник Тарас Михавко та форвард Матвій Пономаренко, інформує Sport.ua.

Зірка Динамо зацікавив іменитий клуб із Франції

Обидва гравці вже проходять медогляд разом з командою та готуються до зимових зборів, які будуть проведені в Туреччині. Загалом до делегації "біло-синіх" увійде 29 гравців.

Нагадаємо, у Туреччині в Динамо заплановані 8 спарингів – серед суперників одразу 4 європейські чемпіони. Закордонний збір триватиме трохи менше місяця і завершиться 17 лютого. Після цього кияни повернуться додому і після невеличкого відпочинку розпочнуть безпосередню підготовку до першого офіційного матчу року – проти Металіста 1925 в рамках 18-го туру УПЛ (базовий день туру – 24 лютого).

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