Російський клуб Зірка-2005 на своїй сторінці у ВКонтакте повідомив про підписання кількох футболісток. Серед них і українка Тетяна Козиренко.

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Екс-гравчиня збірної України вже втретє приєднується до російського клубу – раніше вона виступала за Зірку-2005 у 2018 та 2019 роках. До Росії вона перебралась із турецького Бешикташа.

За свою кар'єру Козиренко пограла за чернігівську Легенду, Надію-Дніпро з Білорусі, литовську Гінтру Універсітетас, уманські Пантери, турецькі Аташехір та АЛГ Спор, російські Локомотив, ЦСКА, Чертаново. Була капітаном молодіжної збірної України, за національну команду в період з 2014 по 2018 рік провела 13 матчів, забила 3 голи.

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