Фенербахче домовився з Міланом про трансфер 30-річного футболіста та узгодив умови контракту з самим Крунічем, повідомляє прес-служба турків. Гравець уже прилетів у Стамбул – після завершення формальних процедур клуб організує традиційну презентацію.

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За неофіційною інформацією, Мілан погодився продати Круніча за 4,5 мільйона євро. Також угода передбачає додаткову винагороду за легкодоступні бонуси. Раде підписав контракт з Фенербахче, який розрахований на три сезони.

У нинішньому сезоні боснієць втратив статус навіть важливого гравця ротації Мілана. Зате Круніч залишається одним із лідерів своєї збірної, де носить капітанську пов'язку в разі відсутності Едіна Джеко. Нагадаємо, що Боснія і Герцеговина – це суперник збірної України у півфіналі плей-офф за вихід на Євро-2024.

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