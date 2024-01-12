"Футбол 24" проаналізував драматичну перемогу Реала у півфінальному поєдинку Суперкубка Іспанії над Атлетіко, в якому провалився конкурент Андрія Луніна – Кепа Аррісабалага.

Реал у власному, неповторному стилі вирвав перемогу над Атлетіко у додатковий час (5:3). Чималу увагу до себе привернув Кепа Аррісабалага, який пропустив 3 м'ячі, зокрема і надкурйозний автогол Рюдігера.

Кепа привіз курйозний гол, але Реал все одно переміг Атлетіко – битва з 8 голами вивела "вершкових" у фінал Суперкубка

Такий непереконливий виступ іспанського воротаря став ще одним аргументом, аби саме Андрій Лунін став основним голкіпером до відновлення Куртуа. Іспанські ЗМІ вже наводять статистичні приклади переваги українця перед зірковим конкурентом.

А в Кубку Португалії класно відіграв Анатолій Трубін – не завадив навіть пропущений гол. Воротар збірної України став другим найкращим гравцем матчу проти Браги, через що отримав чимало компліментів від португальських журналістів. Детальніше про все це дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".