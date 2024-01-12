Дортмундська Борусія домовилася про оренду 21-річного нідерландця на шість місяців. Маатсен буде носити футболку з номером 22, повідомляє прес-служба "джмелів".

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Хоча Борусія вже оголосила про цей трансфер лівого захисника офіційно, але їй ще належить оформити цю оренду згідно з правилами місцевої федерації. Перед цим переходом гравцю довелося продовжити свій контракт з Челсі.

До слова, Іан Маатсен перебрався в систему лондонського клубу ще в 2018 році, але переважно виступав у орендах – нинішня стала вже четвертою. У сезоні 2023/24 нідерландець зіграв за Челсі 15 матчів без результативних дій.

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