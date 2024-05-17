"Серйозна пропозиція була тільки від Сампдорії та від Брентфорда. Я без сумнівів обрав правильну команду та зараз насолоджуюсь тим, що тоді зробив правильний вибір.

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Тоді я не знав, що робити. Взагалі не розумів, їхати чи не їхати, куди їхати. Тоді це був важкий вибір. У мене тоді не було агента, але я прислухався до тата. Ми з ним вирішили, що поїдемо в Англію", – розповів Ярмолюк у програмі "Трендець".

Нагадаємо, 20-річний півзахисник перейшов у Брентфорд влітку 2022-го. У поточному сезоні він зіграв за "бджіл" у 29 матчах, без результативних дій. Його контракт з англійцями чинний до 30 червня 2028 року. Transfermarkt оцінює його у 5 млн євро.

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