Раймонд ван дер Гау стане новим тренером воротарів у штабі "гірників", стверджує De Gelderlander.

Шахтар оголосив про продовження контракту з зірковим хавбеком

У 60-річного фахівця був чинний контракт з Вітессом до кінця сезону, однак Пушічу вдалося переманити його до Шахтаря. Ван дер Гау мав успішну кар'єру голкіпера, виступаючи за той-таки Вітесс і Манчестер Юнайтед. Нідерландець працював тренером воротарів у Сандерленді, Апелдорні та ПСВ.

Нагадаємо, Шахтар пішов зимувати на четвертій сходинці УПЛ, але за втраченими очками саме "гірники" є тіньовими лідерами. Підопічні Пушіча відновлять офіційний сезон дуеллю з Марселем в рамках попереднього раунду плей-офф Ліги Європи – 15 і 22 лютого.

"Тренер собі не ворог": Віталій Пономарьов – про особливий Рух, готовність талантів до топ-чемпіонатів і найкращих в УПЛ