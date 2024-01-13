Главные новости футбола 12 января: Шахтер переманивает экс-игрока МЮ, бомбардира Динамо хотят во Франции
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 12 января.
Украина
Шахтер объявил о продление контракта с Артемом Бондаренко. Соглашение рассчитано на 5 лет. Также появилась информация, что Шахтер усилит тренерский штаб экс-игроком Манчестер Юнайтед.
Динамо вышло из отпуска – первая группа игроков прошла плановое медобследование. Шовковский возьмет на сборы двух игроков молодежки – известны имена избранных. Тем временем лучший бомбардир Динамо заинтересовал именитый клуб из Франции.
Украина нашла спарринг-партнера перед Евро-2024 – сенсационная сборная, дважды шокировавшая Левандовски.
Умер экс-форвард Ворсклы – он возглавлял два украинских клуба и тренировал азиатскую сборную.
Трансферы
Динамо окончательно определилось касательно трансфера лидера СК Днепр-1 – в конкурентах был клуб из Бельгии.
Боруссия Д вслед за Санчо подписала еще одного игрока из АПЛ. О трансфере уже объявили, но есть бюрократический нюанс.
Милан официально продал вице-капитана будущего соперника сборной Украины.
Экс-капитан женской сборной Украины перешла в российский клуб.
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