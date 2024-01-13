Украина

Шахтер объявил о продление контракта с Артемом Бондаренко. Соглашение рассчитано на 5 лет. Также появилась информация, что Шахтер усилит тренерский штаб экс-игроком Манчестер Юнайтед.

Динамо вышло из отпуска – первая группа игроков прошла плановое медобследование. Шовковский возьмет на сборы двух игроков молодежки – известны имена избранных. Тем временем лучший бомбардир Динамо заинтересовал именитый клуб из Франции.

Украина нашла спарринг-партнера перед Евро-2024 – сенсационная сборная, дважды шокировавшая Левандовски.

Умер экс-форвард Ворсклы – он возглавлял два украинских клуба и тренировал азиатскую сборную.

Трансферы

Динамо окончательно определилось касательно трансфера лидера СК Днепр-1 – в конкурентах был клуб из Бельгии.

Боруссия Д вслед за Санчо подписала еще одного игрока из АПЛ. О трансфере уже объявили, но есть бюрократический нюанс.

Милан официально продал вице-капитана будущего соперника сборной Украины.

Экс-капитан женской сборной Украины перешла в российский клуб.

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