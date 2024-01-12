У п'ятницю, 12 січня, Динамо вийшло з відпустки. Перед стартом тренувального процесу частина гравців прибула на традиційний медогляд до клініки "Добробут", повідомляє Динамоманія.

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Динамівці розпочнуть зимові збори на клубній базі у Вітi-Литовській, а згодом, 19 січня, вирушать до Туреччини, де продовжать підготовку до матчів чемпіонату України.

Перша партія гравців, яка сьогодні пройде медогляд, виглядає наступним чином:

Воротарi: Георгiй Бущан, Денис Ігнатенко.

Захисники: Крістіан Біловар, Костянтин Вівчаренко, Владислав Дубiнчак, Максим Дячук, Денис Попов, Олександр Караваєв.

Півзахисники: Олександр Андрієвський, Володимир Бражко, Віталій Буяльський, Назар Волошин, Владислав Кабаєв, Микола Шапаренко.

Нападники: Владислав Ванат.

Нагадаємо, у Туреччині в Динамо заплановані 8 спарингів – серед суперників одразу 4 європейські чемпіони. Закордонний збір триватиме трохи менше місяця і завершиться 17 лютого. Після цього кияни повернуться додому і після невеличкого відпочинку розпочнуть безпосередню підготовку до першого офіційного матчу року – проти Металіста 1925 в рамках 18-го туру УПЛ (базовий день туру – 24 лютого).

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