На 66-му році перестало битися серце колишнього нападника Ворскли Вазгена Манасяна, повідомляє офіційний сайт полтавців.

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Уродженець Душанбе свою кар'єру розпочинав у місцевому Памірі, де став справжньою легендою (123 гол у 425 матчах). Після короткого періоду у Зеніті перейшов у Ворсклу (1992-1995 рр.), за яку зіграв 70 поєдинків (19 м'ячів). Також виступав за Ниву Миронівка. У 1992 році провів один матч за збірну Таджикистану.

Після завершення кар'єри гравця став тренером. У 2008 році очолив кам'янську Сталь, а згодом працював з командою Велика Багачка. У 2011 році був призначений головним тренером ташкентського Локомотива, а з 2013 по 2015 рр. був помічником головного тренера національної збірної Таджикистана.

Його син Арсен також був футболістом (виступав за низку команд, серед яких Олександрія, Десна, кам'янська Сталь, Верес, Гірник-Спорт, Агробізнес та інші).

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