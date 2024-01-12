"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про матч, який серйозно впливав не тільки на битву за Срібну Салатницю, а і на розклади в боротьбі за Лігу чемпіонів.

Баварія придумала хитрий контракт для Дайєра – трансфер буде безкоштовним, але є нюанс

Баварія завершила 2023-й рік на другій позиції, відстаючи від Байєра на 4 залікових бали. За такого розкладу мюнхенці не мали права на осічку, але суперник у них був непростий. На Альянц Арену приїхав Хоффенхайм, який йшов у трьох очках від п'ятої позиції – і у випадку перемоги зінсхаймці наблизились би до зони ЛЧ на відстань 6 залікових балів, закрутивши інтригу в битві за топ-4.

Варто відзначити, що новачок Баварії – Ерік Даєр – поки що не зміг потрапити навіть до заявки. А от для старожила – Мануеля Нойєра – цей день став особливим, адже кіпер проводив свій 500-й матч у футболці "рекордмайстерів". Він порівнявся за кількістю ігор зі Швайнштайгером, поступаючись тільки Ламу (517) та Мюллеру (685).

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Всі очікували на легкий винос андердога – тим паче, після підйому Франца Бекенбауера до небесної ліги. Заряджені підопічні Томаса Тухеля відкрили рахунок вже на 18-й хвилині зусиллями Мусіали, якому асистував Сане. Лерой влетів на правий край штрафного та скинув м'яч під себе, а Джамал вистрілив під дальню стійку. Від неї сфера і влетіла у ворота.

До речі, цей гол став історичним для Німеччини. Баварія забила у 65-му домашньому матчі Бундесліги поспіль, що стало новим рекордом чемпіонату. Втім, загальна картина першого тайму виявилась невеселою – моментів виникало обмаль, лідери залишались непомітними, нових голів не було.

Забити вдруге мюнхенці змогли аж за 10 хвилин по перерві, скориставшись обрізкою Кабака. У завершенні епізоду Кейн прострілив на Сане, а той замкнув – втім, взяття воріт не зарахували через офсайд. На лінії не втримався Кейн.

Після цього Баварія розізлилася, створивши серію надзвичайно гострих нагод, але Хоффенхайм тримався. І не просто тримався, а ще й круто відповідав – зокрема, на 61-й хвилині Байєр замикав скидку на дальню стійку ударом впритул, а на 64-й Крамаріч вийшов віч-на-віч. Нойєр врятував у обох випадках. На 65-й же Байєр поцілив у поперечку.

Зрештою, розмін завершився так, як це буває найчастіше у матчах Баварії. На 70-й хвилині Мусіала отримав м'яч на дузі, хитнув захисника та викотив передачу ліворуч на Сане, а сам побіг відкриватись під його простріл. Пас, замикання "щічкою", гол – 2:0! А на 73-й хвилині Хоффенхайм ще й у меншості залишився через вилучення Прьомеля (той не встиг до м'яча й наступив на ногу Телю).

Після цього всі питання щодо переможця були зняті. У компенсований час господарі ще й розгром влаштували зусиллями Кейна. 3:0! Баварія впевнено виграла, скоротивши відставання від Байєра до одного залікового балу – втім, Леверкузен свій матч ще не зіграв. Хоффенхайм залишився сьомим з 24 пунктами у активі.

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