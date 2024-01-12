Збірна України веде переговори зі збірною Молдови щодо проведення спарингу 11-го червня, повідомляє журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі.

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Зазначається, що це не єдина потенційна гра на початку червня. У разі виходу на Євро-2024, яке стартує 14-го, це буде, по суті, генеральна репетиція до турніру.

До слова, Молдова не змогла кваліфікуватись на чемпіонат Європи, проте двічі шокувала збірну Польщі, спочатку обігравши "Кадру" з рахунком 3:2 (програючи впродовж зустрічі 0:2), а в другому поєдинку зіграли внічию (1:1).

Нагадаємо, щоб вийти на Євро-2024 Україні потрібно пройти два раунди плей-офф. Якщо підопічні Реброва обіграють Боснію і Герцеговину, то визначать володаря путівки на чемпіонат у дуелі з переможцем пари Ісландія – Ізраїль.

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