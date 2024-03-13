Ліга чемпіонів

Арсенал вперше за 14 років вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, здолавши Порту в серії пенальті. Олександр Зінченко з'явився тільки в овертаймах. Барселона зусиллями дітей переграла Наполі та пробилась в 1/4 фіналу.

Сьогодні відбудуться останні матчі 1/8: Атлетіко приймає Інтер, а Борусія Д зустрічається з ПСВ. Анонси незабаром з'явиться на сайті. УЄФА кардинально змінює жеребкування нової ЛЧ.

УПЛ

Динамо перемогло напіврезерв Зорі у сніговій битві та впритул наблизилось до вершини УПЛ. Шахтар на класі розібрався з Минаєм і закріпив лідерство в УПЛ. СК Дніпро-1 розписав нічию з ЛНЗ – сейви Волинця врятували від ганьби.

Трансфери

Георгій Судаков зацікавив Манчестер Сіті – клуб Гвардіоли має козир перед Ліверпулем і може викласти рекордні гроші.

Полісся орендувало гравця Шахтаря з досвідом виступів за збірну України та посилилося венесуельським форвардом.

Карпати оголосили про підписання легіонера з досвідом виступів у Франції, а також підтвердили трансфери гравця Шахтаря та легіонера Полісся.