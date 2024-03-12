Список клубів, в які може перейти Георгій Судаков, поповнюється ледь не з кожним днем. Новим претентентом на гравця Шахтаря і збірної України став Манчестер Сіті.

До Ліверпуля і Челсі, які начебто стежать за Георгієм Судаковим, приєднався Манчестер Сіті. Очікується, що влітку за 21-річного півзахисника розвернеться справжня боротьба, у якій шанси "містян" виглядають найвищими, повідомляє Express.

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Михайло Мудрик начебто вже рекомендував Судакова тренерському штабу Маурісіо Почеттіно. Ліверпуль теж не проти підписати Георгія, який раніше заявив, що захоплюється грою Філа Фодена. Саме можливість пограти в команді Хосепа Гвардіоли поруч з вінгером збірної Англії може стати одним із козирів Ман Сіті у перемовинах з Судаковим.

Джерело стверджує, що сума потенційного трансферу може скласти фантастичні 127 мільйонів фунтів. Це були б рекордні гроші в історії Манчестер Сіті – перше місце втримує Джек Гріліш,за якого виклали 117,5 млн євро.

Контракт Судакова з Шахтарем чинний до кінця 2028 року. За непідтвердженими чутками, клаусула півзахисника збірної України складає 150 мільйонів євро.

Шахтар хоче вивести ціну Судакова на пік, а тоді продати. Але якщо у них не вийде?