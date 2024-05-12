Після продовження контракту з Пау Кубарсі "кулес" планують укласти новий договір із 21-річним хавбеком. Фермін Лопес напочатку поточного сезону вже підписував пролонгацію угоди з Барселоною до 2027 року, але керівництво хоче винагородити його за прогрес у команді.

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Як повідомляє Diario Sport, Лопес входить до числа гравців, яких "блаугранас" вважають недоторканними і не мають наміру продавати. Барселона запропонує йому контракт до 2028 або 2029 року з підвищенням зарплати.

Також, сторонам доведеться узгодити питання про можливу зміну суми відступних – зараз вона становить 400 мільйонів євро.

Фермін Лопес – вихованець Барселони. Загалом він відіграв за "кулес" у 38 матчах, в яких забив вісім голів та віддав одну результативну передачу.

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