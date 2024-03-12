Напередодні гри з'явилася інформація, що футболісти Зорі готові бойкотувати поєдинок з Динамо через невиплату зарплатні. До невиходу справа все ж не дійшла, але Юрій Коваль виставив змушений був виставити експериментальний склад, сформований із легіонерів і молодих дебютантів (їх було одразу чотири). Крім того, у запасі залишились всього п'ять прізвищ.

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Здавалося, що Зоря зчинила футбольне самогубство, однак на допомогу гостям прийшла погода. Сніг засипав газон стадіону імені Валерія Лобановського – а зусилля працівників не розрулили ситуацію. Усе поле виявилось вкрито "білою речовиною", як сказав коментатор Олександр Золотогорський.

За таких умов луганці цілком могли встояти. Тим паче, що тренерський штаб обрав єдину вірну тактику – сів у оборону з п'ятьма захисниками. Динамо і на хорошій травичці має проблеми з роботою проти щільних блоків (як наслідок, зіграли внічию з Вересом у попередньому турі), а тут його доводилось зламувати на льодовому катку.

На жаль, у переповненій грошами столиці не знайшлося бодай одного червоного м'яча, тож довелося грати світло-зеленим. Як наслідок, вболівальнику за телеекраном було важко зрозуміти, що ж відбувається на полі. В одному з епізодів автор цього звіту стежив, як нападник біжить за дуже швидким м'ячем, допоки не зрозумів – це лишень пляма на моніторі.

Не дивно, що моментів до перерви майже не виникало.На 7-й та 10-й хвилинах Бражко та Ндур обмінялись дальніми ударами – Сапутін намертво взяв постріл Володимира по центру, а от Бущану довелося переводити постріл Аліуна на кутовий. На 30-й же кияни відкрили рахунок зусиллями Ваната, якому вдалося уникнути офсайду й прийняти закидання від Вівчаренка на лівий край штрафного.

Владислав опинився під гострим кутом до воріт, але все ж пробив повз Сапутіна. 1:0!

На 42-й же хвилині Владислав міг оформити дубль, відкрившись на правій стійці під короткий пас Волошину – втім, цього разу Сапутін виграв свою дуель. У підсумку, команди відправились відпочивати за мінімальної, але заслуженої переваги Динамо. Підопічні Олександр Шовковського навіть на снігу виглядали переконливо з тактичної точки зору.

Сергій Ребров міг бути задоволеним – до речі, це вже другий матч за добу, на який завітав керманич збірної.

На початку другого тайму більш-менш звільнити від снігу вдалося тільки окремі зони в штрафному, однак це не завадило Зорі видати непоганий старт. Так, на 54-й хвилині Ндур тікав по лівому флангу й виходив на рандеву з Бущаном – в останню мить підкат Михавка вибив м'яч з-під його ніг! На 57-й же здалеку непогано пробив Башіч, але м'яч прилетів точно до рук Бущана.

Ці моменти стали останніми для луганців. Надалі балом заправляло Динамо, яке створило вдосталь для другого гола. Так, вже на 58-й хвилині Вівчаренко шикарно бахнув з дистанції, а м'яч рикошетом від Токара промайнув над дальньою дев'яткою. Подальший кутовий вилився у вільний удар – Жан-Клод у відчайдушній спробі не дати Шепелєву пробити з кількох метрів скинув м'яч у руки своєму кіперу.

"Біло-сині" отримали шанс забити з шести метрів.

Шапаренко зіграв хитро, скинувши м'яч трохи назад під удар Ванату. Владислав пробив у ближній кут, однак Ндур заблокував. Зоря відскочила.

Вільний удар Динамо pic.twitter.com/wJBabrJA9j — Адепт Ескапізму (@EscapeYourself1) March 12, 2024

На 64-й хвилині Кабаєв стріляв з лінії штрафного по центру, а на 74-й Сапутін виконав істинно красивий сейв – витягнув удар Караваєва з меж воротарського. Олександр (замінив Тимчика по перерві) замикав подачу Волошина, спрямувавши м'яч у дальній кут, але Сапутін парирував (та ще й так, щоб не на Шапаренка).

Зрештою, дотиснути Зорю допомогла заміна лідера. Шапаренко на 82-й хвилині поступився місцем Андрієвського – і саме Олександр виконав асист на другий гол. Центрхав виконав подачу зі стандарту, а Попов точним ударом головою спрямував м'яч під дальню стійку. 2:0! Зоря капітулювала.

Таким чином, Динамо набрало 38 очок. Кияни залишились на четвертій позиції, але наблизились до третьої (там засів СК Дніпро-1) на відстань у 1 заліковий бал. Кривбас і Шахтар мають на 2 пункти більше, однак криворіжці зіграли на два матчі більше. Зоря залишається у трьох очках від зони вильоту.

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