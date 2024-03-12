Барселона здолала Наполі (3:1) в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Перша зустріч чемпіонів Італії та Іспанії завершилася нічиєю. Перед повторним матчем шанси також виглядали рівними, адже Барселона вдома мусила обійтися без трьох основних хавбеків (де Йонг, Педрі, Гаві), а Наполі видав прогрес з новим тренером.

Барселона розписала нічию з Наполі в 1/8 фіналу ЛЧ – Осімхен відповів на гол Лєвандовскі

Діти виводять Барсу в 1/4 ЛЧ

Хаві через проблеми з травмованими випустив у стартовому складі 20-річного Ферміна, 17-річного Кубарсі та 16-річного Ямала (а Крістенсен закривав центр поля). Це талановиті футболісти, але їм катастрофічно бракує досвіду для матчів плей-офф Ліги чемпіонів.

Каталонські пацани не тушувалися й відразу почали бити по воротах. Пристрілявся Ямал, потім Фермін відкрився під класне закидання Кубарсі. Лопес відкрив рахунок у матчі, скориставшись пасом Рафіньї та розгубленістю оборони Наполі.

Не пройшло й двох хвилин, як Барселона подвоїла перевагу. Цього разу ключовий пас віддав Ямал, який розігнав контратаку та знайшов у вигідній позиції Рафінью. Бразилець пробив у стійку, однак Канселу першим встиг на добивання.

Наполі повертає своє обличчя

Барселона створювала чимало моментів, але Наполі не виглядав пригніченим. Гості все одно старалися грати у свій футбол, комбінувати та використовувати ривки Осімхена. Нігерієць часто опинявся в офсайдах, проте тримав суперника в постійній напрузі.

Франческо Кальцона підлікував команду після мороку Мадзаррі, відновивши напрацьовані за часів Спаллетті зв'язки. У Наполі знову запрацювали фланги. Показовим був момент наприкінці першого тайму, коли правий захисник Ді Лоренцо бив по воротах з пасу лівого захисника Руя.

Наполі відквитав один м'яч внаслідок якісної атаки через правий фланг. Ррахмані запустив комбінацію справа та побіг завершувати у штрафний майданчик. Барселонський захист проспав ривок косовара, тому Амір опинився сам перед воротами та забив після передачі Політано.

Барселоні вистачило концентрації

По перерві Наполі додав – гра зберегла високу динаміку. Кварацхелія фірмово підкручував у дальній кут, а Осімхен впав у чужому штрафному внаслідок дуелі з Кубарсі (пенальті не призначили). Неаполітанці були націлені на гол, але епізодами метушливо розпоряджалися м'ячем.

Втім, Барселона досить швидко заспокоїла гру та створила кілька моментів. Гостро пробивали Рафінья та Гюндоган, намагався знайти свій шанс Лєвандовскі, один зі стандартів завершився голом Ямала, але юнак забив з офсайда.

Наполі міг перевести гру в овертайми, якби Ліндстрьом з кількох метрів краще пробив по воротах. Однак Барселона зняла напругу третім голом. Цього разу спрацювала стара гвардія. Серхі Роберто обігрався з Гюндоганом і вивів на порожні ворота Лєвандовскі. Барселона – у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.