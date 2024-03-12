Форвард венесуельської Академії Пуерто-Кабельо Луїфер Ернандес став гравцем Полісся, інформує офіційний сайт житомирського клубу. Згідно з джерелом 22-річний гравець підписав контракт на 4,5 роки. За інформацією Transfermarkt, Ернандес обійшовся житомирянам у 1 млн євро.

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У складі Академії Пуерто-Кабельо Луїфер провів 118 матчів, у яких він забив 37 м'ячів і оформив 6 результативних передач. Ернандес є гравцем збірної Венесуели U-23, за яку зіграв 7 матчів і забив 1 м'яч.

Повідомляється, що форвард уже прибув до тренувального центру Полісся і найближчими днями розпочне тренування з командою.

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