УЄФА кардинально змінює жеребкування нової ЛЧ – старий формат тривав би "вічність"
Для проведення жеребкування в рамках нового формату Ліги чемпіонів будуть використовуватися комп'ютери.
Новий розширений формат Ліги чемпіонів наступного сезону передбачатиме використання комп'ютера під час жеребкування турніру. Про це інформує Sky Sports. Моделювання УЄФА засвідчило, що жеребкування нового розіграшу ЛЧ у ручному форматі тривало б від трьох до чотирьох годин і вимагало б наявності 900 кульок.
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Замість цього буде використано новий гібридний метод: клуби розподілять по кошиках вручну, після чого комп'ютер візьме на себе управління і вибере вісім суперників. Очікується, що новий гібридний розіграш триватиме близько 35 хвилин – стільки ж, скільки поточний розіграш наявного формату.
Новий формат буде являти собою єдину лігу з 36 команд. Команди будуть розділені на чотири кошики по дев'ять учасників.