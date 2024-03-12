Новий розширений формат Ліги чемпіонів наступного сезону передбачатиме використання комп'ютера під час жеребкування турніру. Про це інформує Sky Sports. Моделювання УЄФА засвідчило, що жеребкування нового розіграшу ЛЧ у ручному форматі тривало б від трьох до чотирьох годин і вимагало б наявності 900 кульок.

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Замість цього буде використано новий гібридний метод: клуби розподілять по кошиках вручну, після чого комп'ютер візьме на себе управління і вибере вісім суперників. Очікується, що новий гібридний розіграш триватиме близько 35 хвилин – стільки ж, скільки поточний розіграш наявного формату.

Новий формат буде являти собою єдину лігу з 36 команд. Команди будуть розділені на чотири кошики по дев'ять учасників.

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