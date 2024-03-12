Полісся вже підписало орендну угоду з Іваном Петряком, стверджує ТаТоТаке.

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Термін оренди розрахований на 1 рік. Хавбек останнім часом тренувався у Києві разом з командою Шахтаря U-17. Хоча про трансфер не оголошували офіційно, Іван вже з'явився у заявці Полісся на сайті УПЛ.

Нагадаємо, контракт Петряка з Шахтарем чинний до 30 червня 2026 року. Іван у цьому сезоні не зіграв жодного поєдинку за "гірників". За свою кар'єру Петряк зіграв 5 разів за збірну України (4 з них – у товариських матчах).

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