У рамках програми дня в 36-му турі Серії А заплановано кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2023/24, 36-й тур

Лаціо – Емполі – 2:0

Голи: Патрік, 45+3, Весіно, 89

Верона – Торіно – початок о 16:00

Дженоа – Сассуоло – початок о 16:00

Ювентус – Салернітана – початок о 19:00

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Лаціо у рідних стінах впевнено переміг Емполі, забивши по голу наприкінці кожного з таймів. Завдяки цьому успіху "орли" наблизились до зони ЛЧ на відстань одного залікового балу – втім, Рома й Аталанта (саме вони йдуть попереду) свій матч у турі ще не зіграли.

Крім того,у бергамасків є гра в запасі, тож зачепитись за топ-5 "лаціале" буде важко. Коваленко ж просидів увесь матч у запасі Емполі. Команда українця залишається у двох залікових балах від зони вильоту.

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