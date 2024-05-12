Лаціо переміг Емполі й наблизився до зони ЛЧ – Коваленку загрожує виліт із Серії А
Чемпіонат Італії 2023/24, 36-й тур
Лаціо – Емполі – 2:0
Голи: Патрік, 45+3, Весіно, 89
Верона – Торіно – початок о 16:00
Дженоа – Сассуоло – початок о 16:00
Ювентус – Салернітана – початок о 19:00
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Лаціо у рідних стінах впевнено переміг Емполі, забивши по голу наприкінці кожного з таймів. Завдяки цьому успіху "орли" наблизились до зони ЛЧ на відстань одного залікового балу – втім, Рома й Аталанта (саме вони йдуть попереду) свій матч у турі ще не зіграли.
Крім того,у бергамасків є гра в запасі, тож зачепитись за топ-5 "лаціале" буде важко. Коваленко ж просидів увесь матч у запасі Емполі. Команда українця залишається у двох залікових балах від зони вильоту.
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