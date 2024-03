Виїзд до Португалії завершився несподіваною поразкою Арсенала, хоча сама історія натякала на подібний результат – "каноніри" ніколи не перемагали на "Драгау". Втім, букмекери все одно вірили у прохід північних лондонців. Історія знову додала приводу для роздумів, адже всі три домашки проти Порту завершились тріумфом англійців.

Статистика – це, звісно, красиво, але в реальності Арсенал мав вирішити дуже серйозну проблему. Перша зустріч з "драконами", як і недавній поєдинок з Брентфордом, виявив вразливість у боротьбі з компактними блоками. Підопічні Мікеля Артети створювали занадто мало, а команда Сержіу Консейсау тепер ще й мала перевагу в один гол.

На жаль, Зінченка знову залишили у запасі. Там же залишились і Жезус, Парті та Томіясу, хоча усі четверо відновились від травм – і усі, крім японця, вже встигли зіграти в АПЛ. Тренер "гармашів" на питання щодо Зінченка дав зрозуміти, що поява українця залежатиме від ходу матчу-відповіді.

Перший тайм – провал господарів, але Арсенал виконав завдання-мінімум

У виїзній зустрічі північні лондонці мали великі проблеми з просуванням м'яча. Команда Мікеля Артети мала дуже багато U-подібного володіння й дуже рідко заходила у штрафний, а моментів з гри не виникало взагалі. Була надія, що Мікель Артета виправить цю ситуацію.

Дійсно, стало трішки краще. Входжень у штрафний вже було 16, а не 11. Помітнішою стала гра на правому фланзі, та й гострі епізоди біля воріт Дієго Кошти виникали. Зокрема, вже на 14-й хвилині Сака прорвався до правого краю карного майданчика й пробив з рикошетом від захисника – удар виглядав незграбно, але кіпер парирував непереконливо.

Подальший розіграш кутового завершився комбінацією з ударом Едегора. Мартін стріляв метрів з 18-ти під ближню стійку, поціливши у зовнішній бік сітки. Було ще кілька непоганих атак, але ці моменти стали останніми до 41-ї хвилини.

Порту в цілому захищався дуже впевнено, а особливо впевнено закривав Едегора. Мартін за весь перший тайм виконав тільки 6 передач.

Що найбільш прикро для лондонців, гості ще й гостро відповідали контратаками. Португальці організували дві непоганих можливості відкрити рахунок. Так, на 16-й хвилині Еванілсон зачепився за м'яч на лінії півкола й бахнув звідти у дальній нижній – трохи неточно!

На 22-й же він прийняв простріл та бахнув з меж карного майданчика під праву стійку, однак Райя врятував Арсенал!

В цілому, перший тайм пройшов за планом Порту. "Каноніри" мучились із середнім блоком. Їм бракувало динаміки та варіативності в атаці. До 41-ї хвилини підопічні Мікеля Артети мали всього 7 ударів сумарною гостротою в 0,31 xG.

Тим більше неочікуваним став гол Арсенала – Едегор протягнув м'яч у зону перед лівою частиною штрафного, а Троссар в цей час зміщувався на фланг, розтягуючи оборону Порту. Зрештою, сформувався розрив, у який Мартін одразу ж віддав передачу. Троссар моментально зробив ривок, втік від захисника й переграв Дієго Кошту. 1:0!

