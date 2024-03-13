Виїзд до Португалії завершився несподіваною поразкою Арсенала, хоча сама історія натякала на подібний результат – "каноніри" ніколи не перемагали на "Драгау". Втім, букмекери все одно вірили у прохід північних лондонців. Історія знову додала приводу для роздумів, адже всі три домашки проти Порту завершились тріумфом англійців.

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Статистика – це, звісно, красиво, але в реальності Арсенал мав вирішити дуже серйозну проблему. Перша зустріч з "драконами", як і недавній поєдинок з Брентфордом, виявив вразливість у боротьбі з компактними блоками. Підопічні Мікеля Артети створювали занадто мало, а команда Сержіу Консейсау тепер ще й мала перевагу в один гол.

На жаль, Зінченка знову залишили у запасі. Там же залишились і Жезус, Парті та Томіясу, хоча усі четверо відновились від травм – і усі, крім японця, вже встигли зіграти в АПЛ. Тренер "гармашів" на питання щодо Зінченка дав зрозуміти, що поява українця залежатиме від ходу матчу-відповіді.

Перший тайм – провал господарів, але Арсенал виконав завдання-мінімум

У виїзній зустрічі північні лондонці мали великі проблеми з просуванням м'яча. Команда Мікеля Артети мала дуже багато U-подібного володіння й дуже рідко заходила у штрафний, а моментів з гри не виникало взагалі. Була надія, що Мікель Артета виправить цю ситуацію.

Дійсно, стало трішки краще. Входжень у штрафний вже було 16, а не 11. Помітнішою стала гра на правому фланзі, та й гострі епізоди біля воріт Дієго Кошти виникали. Зокрема, вже на 14-й хвилині Сака прорвався до правого краю карного майданчика й пробив з рикошетом від захисника – удар виглядав незграбно, але кіпер парирував непереконливо.

Подальший розіграш кутового завершився комбінацією з ударом Едегора. Мартін стріляв метрів з 18-ти під ближню стійку, поціливши у зовнішній бік сітки. Було ще кілька непоганих атак, але ці моменти стали останніми до 41-ї хвилини.

Порту в цілому захищався дуже впевнено, а особливо впевнено закривав Едегора. Мартін за весь перший тайм виконав тільки 6 передач.

Що найбільш прикро для лондонців, гості ще й гостро відповідали контратаками. Португальці організували дві непоганих можливості відкрити рахунок. Так, на 16-й хвилині Еванілсон зачепився за м'яч на лінії півкола й бахнув звідти у дальній нижній – трохи неточно!

На 22-й же він прийняв простріл та бахнув з меж карного майданчика під праву стійку, однак Райя врятував Арсенал!

В цілому, перший тайм пройшов за планом Порту. "Каноніри" мучились із середнім блоком. Їм бракувало динаміки та варіативності в атаці. До 41-ї хвилини підопічні Мікеля Артети мали всього 7 ударів сумарною гостротою в 0,31 xG.

Тим більше неочікуваним став гол Арсенала – Едегор протягнув м'яч у зону перед лівою частиною штрафного, а Троссар в цей час зміщувався на фланг, розтягуючи оборону Порту. Зрештою, сформувався розрив, у який Мартін одразу ж віддав передачу. Троссар моментально зробив ривок, втік від захисника й переграв Дієго Кошту. 1:0!

Martin Ødegaard ladies and gentlemen. This is art. pic.twitter.com/jwrJ6mGy5W — WelBeast (@WelBeast) March 12, 2024

Другий тайм – нічого хорошого

Перший завершився за мінімальної переваги "канонірів". Очікувалось, що після такої невиразної гри на полі з'явиться Зінченко – однією з причин млявості лондонців у першій зустрічі з Порту називалася саме відсутність українця. Втім, Мікель Артета вирішив розпочати другий тайм без замін (як і Сержіу Консейсау).

І дарма. Якщо до перерви виникали хоча б моменти, то по перерві не було чого згадати аж до 70-й хвилині, коли Едегор забив у порожні ворота. Перед цим Хаверц отримав закидання з глибини й обікрав Пепе, після чого зіткнувся з ним та голкіпером – Мартін же зіграв на підбирання. Арбітр вирішив, що Кай фолив, тож гол не зарахували.

У північних лондонців завирували емоції (Мікель Артета навіть отримав жовту картку), втративши концентрацію. Майже одразу Порту міг покарати. Гонсалвеш на 70-й хвилині однією передачею ВІДРІЗАВ СІМ футболістів Арсенала, організувавши вихід 3-в-3 – Франсішку Консейсау завершив його ударом метрів з 22-х. Райя врятував "гармашів"!

На 77-й "дракони" ще й вибігли 4-в-4, однак цього разу м'яч було втрачено Еванілсоном на лінії штрафного. Тим часом, на табло майоріли 1:1, а це означало овертайм. Мікель Артета вирішив не чекати, випустивши на 83-й хвилині Жезуса – замість Жоржінью.

Арсенал притиснув у кінці

Майже одразу цей хід міг зіграти. Сака й Едегор намагались щось вигадати на правому краю штрафного, втратили м'яч, а далі сталася серія відскоків – Жезусу пощастило підхопити останній на куті воротарського. Перед Габріелем залишався тільки Дієго Кошта, однак прошити голкіпера нападнику не вдалося.

На 85-й же хвилині Сака прийняв пас від Едегора, переграв захисника на правому краю штрафного та потужно зарядив по воротах. Дієго Кошта знову врятував! Едегор підхопив м'яч на лінії півкола й одразу ж спробував добити, однак м'яч пройшов повз ворота.

Крім того, північні лондонці заробляли кутові (Порту не заробив жодного за 90+ хвилин), а у компенсований час в штрафному падав Едегор (без пенальті). "Драконам" стало непереливки – поява Хорхе Санчеса в захисті та Мехді Таремі в атаці не допомагала. Вже на 5-й компенсованій зламався Варела, якого довелося винести на ношах.

Овертайми: багато нервів, мало моментів, поява Зінченка

Свисток Клемана Тюрпена відправив команди готуватись до екстра-таймів. Не можна сказати, що Арсенал і Порту не бажали уникнути серії пенальті, однак цікавих епізодів на полі майже не виникало. Перший із них стався аж на 103-й хвилині – Кай після прийому м'яча влетів за інерцією у Сержіу Консейсау, а потім ще й відштовхнув його.

Другий і останній стався вже у другому "овері" й міг завершитись взяттям воріт. Північні лондонці розіграли комбінацію за участі Едегора, Сака й свіжого Нкетії. Букайо пробивав з правого краю штрафного, однак удар накрили в останню мить.

Варто відзначити і вихід Зінченка на останню 15-хвилинку. На жаль, українець допустив дві обрізки в центрі поля, ледь не нарвався на жовту картку й привіз кутовий. Помилки запам'ятались, однак було б несправедливо говорити тільки про недоліки. Декілька разів наш земляк відоборонявся надійно.

Українець мав 1 успішне перехоплення, 1 єдиноборство (програшне), 3 втрати володіння при 23 дотиках і 16 точних пасів з 18-ти (1 з просуванням). Допомогти "канонірам" завершити справу в овертаймі Сашкові не вдалося, тож усе мала вирішити серія пенальті.

Із першої трійки господарів відзначились Едегор, Хаверц і Сака. У Порту забили Пепе й Груїч, але Венделл поцілив у стійку! Потім точний удар виконав Райс, а от постріл Галену потягнув Райя – таким чином, Арсенал вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів 2023/24! Вперше за 14 років.

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