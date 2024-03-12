Карпати на офіційному сайті повідомили про підписання контракту із уродженцем ДР Конго – Джаредом Хасою.

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Угода з африканцем розрахована до 30 червня 2025 року. Хаса виступатиме за Карпати під 14-м номером. Останнім клубом, за який він виступав, був Маккабі Петах-Тіква (Ізраїль).

За свою кар'єру Хаса встиг пограти у Франції (Гавр, По), Швейцарії (Фрібур, Сьйон) та на Кіпрі, де був лідером АЕЛа Лімассол. Transfermarkt оцінює гравця у 350 тисяч євро.

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