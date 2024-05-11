Мадридський Реал у рамках 35-го туру Ла Ліги 2023/24 переміг Гранаду (4:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Поєдинок на Естадіо Нуево Лос Карменес не мав турнірного значення. Реал вже чемпіон, а Гранада вже вилетіла до Сегунди. Карло Анчелотті використав цей поєдинок для ротації – відпочинок отримали Вінісіус, Беллінгем, Кроос, Карвахаль, Вальверде, Родріго, Начо й Менді. І Лунін.

У контексті ротації та розподілу сил перед фіналом Ліги чемпіонів дане рішення можна було зрозуміти, однак воротарське питання в Реалі стоїть окремо. Андрій не зіграв і в попередньому матчі чемпіонату, дозволивши камбекнутись Куртуа й відпочивши перед Баварією – і ось, у другому матчі Ла Ліги поспіль, українець знову поступається місцем Тібо. Це ротація чи награвання бельгійця?

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Наступні поєдинки у Прімері дадуть більше розуміння. У будь-якому випадку, Куртуа отримав мінімальне навантаження – Гранада за весь матч завдала лишень один удар у площину. Після кутового, коли Мендес пробивав головою з лінії воротарського. Тібо перевів м'яч над поперечкою.

Набагато активніше бельгійцю довелося працювати на перехопленнях. Куртуа працював блискуче, не допустивши жодної помилки. Також пригадується епізод на 28-й хвилині, коли Тібо вибіг за межі штрафного й головою у стрибку вибив м'яч з-під Юзвяка – а поляк міг і віч-на-віч вискочити.

Для польових футболістів Реала матч проходив набагато простіше. Граючи у невисокому темпі, підопічні Карло Анчелотті провели аж чотири голи. Головним героєм поєдинку став Браїм Діас, який доклався до усіх забитих м'ячів.

Саме після його прострілу на 38-й хвилині Фран Гарсія відкрив рахунок, пробивши метрів з восьми. 1:0.

У компенсований же час Браїм розігнав атаку й віддав проникний пас Гарсії, а той покотив під удар Гюлеру. Арда другим дотиком поцілив під дальню стійку. 2:0! Цікаво, що Фран став першим за шість років захисником Реала, якому вдалося забити і віддати асист у матчі Ла Ліги – востаннє це робив Серхіо Рамос.

На початку другого тайму Діас відзначився і сам, прорвавшись із центру поля по лівому напівфлангу. Перед карним майданчиком Браїм хитнув Гумбау, після чого бахнув під ближню. 3:0!

Ну а на 59-й хвилині Браїм Діас оформив дубль, прийнявши пас від Модріча й пробивши з розвороту. 4:0! Фінальний свисток зафіксував перемогу "вершкових" саме з цим рахунком.

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