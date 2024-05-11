У поєдинку 33-го туру чемпіонату Німеччини Майнц на своєму полі розбив Борусію Д (3:0). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

В останньому матчі суботи Майнц приймав дортмундську Борусію. Господарі перед цією дуеллю йшли у турнірній таблиці Бундесліги шістнадцятими, розташувавшись у зоні перехідних матчів, однак зберігали шанс уникнути вильоту зовсім – до рятівної 15-ї сходинки залишалось лише 1 очко. Настрою підопічним Бо Хенріксена додавала солідна 7-матчева серія без поразок.

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Борусія ж завдання на сезон виконала – вийшла у фінал Ліги чемпіонів, а в Бундеслізі закріпилась в топ-5. А зважаючи на сьогоднішню втрату очок РБ Лейпцигом у матчі з Вердером, "джмелі" мали шанс поборотись з "биками" за четверту сходинку. Тож битва обіцяла бути принциповою. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як відвертий аутсайдер поклав на лопатки фіналіста Ліги чемпіонів.

Вже на 6-й хвилині Майнц заробив небезпечний стандарт на лінії штрафного – Амірі влучив у поперечину. Господарі продовжили шукати щастя біля воріт суперника і за трохи вийшли вперед: "карнавальники" відібрали м'яч у суперника в центрі поля, Відмер отримав розрізну передачу на правому фланзі воротарського, зібрав на себе всіх захисників, краєм ока побачив набігаючого Баррейро і несподівано відпасував назад – Леандро легко прошив Майєра.

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Через 5 хвилин Майнц подвоїв свою перевагу: кіпер Борусії, намагаючись віддати на захисника, відправив м'яч прямісінько у ноги Дже Сун Лі і той легко переправив його у сітку з гострого кута. Ще до середини тайму кореєць оформив дубль, довівши власних вболівальників до екстазу.

Гості майже одразу могли один гол відквитати, але Центнер у карколомному стрибку потягнув удар з-під поперечини. Попри більш ніж переконливий рахунок Майнц продовжив тиснути – наприкінці тайму небезпечний штрафний від Груди прийшовся у стінку, а дві загрозливі атаки зуміли нівелювати захисники "джмелів".

Едін Терзіч відреагував трьома замінами, випустивши на другий тайм Санчо, Брандта і Маатсена. Мукоко зовсім скоро один гол відквитав, але арбітр зафіксував офсайд і рахунок залишився без змін. Борусія тиснула і, здавалось, що "джмелі" таки проб'ють оборону Майнца офіційно, але господарі у вирішальні моменти не дозволяли супернику пробити.

Зрештою, все завершилось сухою сенсаційною перемогою, яка принесла Майнцу 32 очки і підняла на 15-ту сходинку турнірної таблиці Бундесліги. Борусія Д з 60-ма пунктами залишилась п'ятою.

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