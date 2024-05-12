"Думаю, у вболівальників є терпіння – ви бачили у понеділок (після поразки від Крістал Пелас). Але в деяких коментарях воно відсутнє. Або ці люди нічого не розуміють у футболі, або в них немає жодних знань про управління футбольною командою.

Манчестер Юнайтед зазнав чергової втрати перед матчем з Зінченком – Тен Хаг розкрив кадрову ситуацію

Таке можливо, або ж вони просто налаштовані на критику. Але думаю, є багато людей, які бачать наявні проблеми і проявляють терпіння.

Я дивлюся на проблеми, з якими ми зіткнулися, на всі травми. Однак гравці боролися майже в кожному матчі та проявили чудовий командний дух. Це не стосується понеділка, тому я був так розчарований. У понеділок я був дуже розчарований, і гравці були розчаровані самими собою. Це був колективний провал.

Але в усіх інших іграх ми разом боролися, показали гарний командний дух, тож у мене немає жодних сумнівів із цього приводу", – цитує Тен Хага Sky Sports.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед наразі перебуває на восьмій сходинці з 54 балами.

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