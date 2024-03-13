Лига чемпионов

Арсенал впервые за 14 лет вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, одолев Порту в серии пенальти. Александр Зинченко появился только в овертаймах. Барселона усилиями детей переиграла Наполи и пробилась в 1/4 финала.

Сегодня состоятся последние матчи 1/8: Атлетико принимает Интер, а Боруссия Д встречается с ПСВ. Анонсы вскоре появится на сайте. УЕФА кардинально меняет жеребьевку новой ЛЧ.

УПЛ

Динамо победило полурезерв Зари в снежной битве и вплотную приблизилось к вершине УПЛ. Шахтер на классе разобрался с Минаем и закрепил лидерство в УПЛ. СК Днепр-1 расписал ничью с ЛНЗ – сейвы Волынца спасли от позора.

Трансферы

Георгий Судаков заинтересовал Манчестер Сити – клуб Гвардиолы имеет козырь перед Ливерпулем и может выложить рекордные деньги.

Полесье арендовало игрока Шахтера с опытом выступлений за сборную Украины и усилилось венесуэльским форвардом.

Карпаты объявили о подписании легионера с опытом выступлений во Франции, а также подтвердили трансферы игрока Шахтера и легионера Полесья.