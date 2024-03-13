Главные новости футбола 12 марта: Арсенал и Барселона в 1/4 ЛЧ, победы Динамо и Шахтера, Сити хочет Судакова
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 12 марта.
Лига чемпионов
Арсенал впервые за 14 лет вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, одолев Порту в серии пенальти. Александр Зинченко появился только в овертаймах. Барселона усилиями детей переиграла Наполи и пробилась в 1/4 финала.
Сегодня состоятся последние матчи 1/8: Атлетико принимает Интер, а Боруссия Д встречается с ПСВ. Анонсы вскоре появится на сайте. УЕФА кардинально меняет жеребьевку новой ЛЧ.
УПЛ
Динамо победило полурезерв Зари в снежной битве и вплотную приблизилось к вершине УПЛ. Шахтер на классе разобрался с Минаем и закрепил лидерство в УПЛ. СК Днепр-1 расписал ничью с ЛНЗ – сейвы Волынца спасли от позора.
Трансферы
Георгий Судаков заинтересовал Манчестер Сити – клуб Гвардиолы имеет козырь перед Ливерпулем и может выложить рекордные деньги.
Полесье арендовало игрока Шахтера с опытом выступлений за сборную Украины и усилилось венесуэльским форвардом.
Карпаты объявили о подписании легионера с опытом выступлений во Франции, а также подтвердили трансферы игрока Шахтера и легионера Полесья.