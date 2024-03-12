Шахтар впевнено переграв Минай (2:0) в матчі 21 туру УПЛ. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Минай після зимової паузи видав хороші матчі та відродив надію на порятунок. Але з Шахтарем шансів було мало. До гри "гірників" були питання в останніх поєдинках, однак клас команди Маріно Пушіча занадто високий.

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Шахтар вийшов на гру максимально бойовим складом і просто розбив Минай. Домінування розпочалося зі стартовим свистком – в першому таймі донеччани завдали 20 ударів і мали понад 70% володіння.

Судаков і Бондаренко постійно заходили у штрафний майданчик, а Конопля та Азаров активно допомагали на флангах. Кожен з фулбеків красиво пробив у каркас воріт, завершуючи затяжні атаки.

Одна з комбінацій Шахтаря призвела до пенальті – Корнійчук наступив на ногу Коноплі. Судаков дуже впевнено реалізував 11-метровий. Шахтар подвоїв перевагу, коли Кевін скористався помилкою Вакули та асистував Сікану.

У другому таймі картина не змінилася. Шахтар завдав ще 16 ударів. Близькими до дублів були Судаков і Сікан, могли забивати Бондаренко і Траоре, а Зубков безперестанку шукав, як би завершити атаку.

Минай не нав'язав боротьбу та не користувався можливостями для контратак. Фінальний свисток зафіксував перемогу Шахтаря, який набрав 43 очки та відірвався від конкурентів на вершині таблиці УПЛ.