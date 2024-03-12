Львівський клуб завершив зимове трансферне вікно, підписавши ще двох гравців у останній день.

Карпати на офіційному сайті повідомили про трансфери Аріельсона та Михайла Хромея.

Карпати оголосили про підписання легіонера з досвідом виступів у Франції

Обидва приєднались до "левів" на правах оренди до кінця сезону. Відзначимо, що Аріельсон першу половину сезону провів у Поліссі, а Хромей належить Шахтарю. Раніше Карпати підтвердили підписання Джареда Хаси.

Нагадаємо, осінню частину сезону Першої ліги Карпати завершили лідером групи А. Перший матч чемпіонату у 2024 році "зелено-білі" зіграють 23 березня проти Полтави.

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