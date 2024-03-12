СК Дніпро-1 продовжував боротьбу за чемпіонство, тримаючись у двох очках від першого місця, однак весняні результати не сприяють взяттю золота. Команда взяла всього 4 очки із 9-ти у матчах з аутсайдерами та Рухом, створивши небагато моментів – та й кадрова глибина з кожним туром стає все меншою. У 21-му турі в суперники випав такий же вразливий ЛНЗ, однак з кадрами там навпаки перебір.

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Передбачити хід зустрічі було важко. Ми навіть утримались від прогнозу в ранковому анонсі. І не даремно. Ніхто б не наважився спрогнозувати, що на 70-ту хвилину СК завдасть всього 3 удари (1 у площину) проти 14 пострілів черкасців – і ніхто б не подумав, що підопічні Юрія Максимова ковтатимуть момент за моментом.

Хоча перший тайм відповідав очікуванням. Футболісти нещадно били один одного по ногах, граючи в якесь регбі. І навіть за таки умов ЛНЗ діяв гостріше. Вже на 3-й хвилині Шестаков підхопив скидку на лінії півкола й пробив низом у лівий нижній – ніби й слабко, але точно й з відскоком від газону. Волинець парирував.

На 7-й Бар замикав подачу з кутового, пробиваючи із району ближньої. Вийшло неточно. Перед перервою ж Пасіч хитнув Мірошніченка й бахнув з лівого кута штрафного – під поперечку, однак по центру. Волинець відбив, однак виглядало це не дуже впевнено. СК Дніпро-1 не міг похизуватись і такими нагодами.

Тим більш неочікуваним став гол Філіппова за хвилину після початку другого тайму. Гаджиєв, який замінив Очеретька на лівому фланзі, прийняв вкидання з ауту та втік від Насонова. Далі стався простріл, який не зміг замкнути Гуцуляк. На щастя для гостей, Філіппов опинився на добиванні.

Гол мав присмак скандалу, адже м'яч торкнувся руки Гаджиєва на початку атаки (відскочивши від корпусу). У післяматчевій студії журналіст Максим Гіленко повідомив анонімну оцінку одного з чинних арбітрів УПЛ. На його думку, гол зарахували правильно, адже м'яч не змінив траєкторію, руку намалися прибрати, а рука перебувала в природному положенні.

Другий і останній момент СК Дніпро-1 теж стався за участі Гаджиєва. Тепер вже він опинився першим на лівій стійці після відскоку від Гуцуляка, однак під удар в останню мить кинувся Муравський. Це була 81 хвилина. Між цими епізодами ЛНЗ міг влаштувати розгром.

На 54-й хвилині Бар отримав пас від Пасіча й пробив з меж штрафного повз дальню дев'ять. На 56-й же Горбунов невдало скинув м'яч Волинцю, подарувавши його Шестакову – Сергій вийшов віч-на-віч, однак кіпер врятував СК Дніпро-1! Втім, подальший кутовий завершився високою скидкою Бара на дальню стійку, куди прилетів Саліху. З метру центрбек вколотив м'яч у сітку. 1:1!

На 66-й ЛНЗ ефектною комбінацією вивів Яшарі віч-на-віч, однак Волинець парирував його удар! Хобленко опинився на добиванні й пробивав головою з кількох метрів, але поцілив у зовнішній бік сітки! Ще за чотири хвилини Бар пробивав з лінії штрафного (вийшло слабенько), а на 71-й Хобленко увірвався на правий край та опинився прямо перед Волинцем – і знову Євген виграв дуель!

На жаль, цей момент став останнім для ЛНЗ. Та і загалом в останні 20 хвилин цікаво виглядала тільки зворотня заміна Ківінди – Юрій Максимов зробив це вдруге за три матчі. Даніель замінив Філіппова й відіграв 20 хвилин. Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию!

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