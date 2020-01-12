toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ТОТТЕНХЕМ - ЛІВЕРПУЛЬ ДИНАМО

Головні новини футболу 11 січня: Лунін видав феєрію у Кубку Іспанії, Маліновський зупинив лідера, перший гол Ібри

07:00 109 Читать на русском
Головні новини футболу 11 січня: Лунін видав феєрію у Кубку Іспанії, Маліновський зупинив лідера, перший гол Ібри
Андрій Лунін став героєм у Кубку Іспанії / AS

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 11 січня.

Українці за кордоном

Руслан Маліновський вдало зіграв проти Інтера, який очолює турнірну таблицю Серії А. Українець вийшов на заміну в дебюті другого тайму та допоміг команді відігратися. В одному з епізодів Маліновський головою скинув м'яч на партнера, який зрівняв рахунок, а на останніх хвилинах заробив пенальті, який Аталанта не реалізувала. 1:1 – підсумок матчу, в якому хавбек збірної України міг стати справжнім героєм.

Андрій Лунін пропустив перший гол за Вальядолід. Команда українця була близькою до вильоту з Кубка Іспанії, але відігралася на останніх хвилинах. У серії пенальті Лунін став героєм, відбивши 2 удари, а Вальядолід вийшов у наступну стадію.

Півзахисник Ференцвароша Данило Ігнатенко покине клуб та продовжить кар'єру в іншому місці. А от Артем Фаворов освоюється в Угорщині, забивши гол вже у першому ж матчі за Академію Пушкаша.

Україна

Ще декілька гравців Динамо вийшли з відпустки та пройшли традиційний медогляд – серед них як українці, так і легіонери. Захисник киян Денис Попов пізніше за інших розпочне збори у Туреччині через проблеми зі здоров'ям.

Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс зацікавив Рому, конкуренцію якій складає ще один італійський клуб.

Топ-матчі дня

Златан Ібрагімовіч забив перший гол після повернення у Мілан. Швед вразив ворота Кальярі та допоміг команді здобути перемогу. Лаціо обіграв Наполі завдяки курйозному голу, встановивши історичний клубний рекорд.

Ліверпуль здолав Тоттенхем та продовжив переможну серію. МЮ та Челсі здобули впевнені перемоги, а от Лестер з Арсеналом втратили очки.

blog_ava
Лунін виграв серію пенальті для Вальядоліда та став героєм – сейви українця вивели команду в 1/16 Кубка Іспанії
00:46
8994
Теги
Світ Дайджест
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
48
хв
Реал Мадрид
20:00
Атлетіко
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук